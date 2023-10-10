رشقات صاروخية من غزة باتجاه عسقلان مع انتهاء مهلة حماس لسكانها

انطلقت رشقات صاروخية جديدة من غزة باتجاه عسقلان، الثلاثاء، مع انتهاء مهلة حماس لسكانها. ما أدى إلى سقوط عدد من الصواريخ داخل عسقلان.

وكان المتحدث باسم “عز الدين القسام”، الجناح العسكري لحركة حماس حذر في وقت سابق، عبر “تليغرام”، سكان عسقلان جنوب إسرائيل، مشيراً إلى أن أمامهم حتى الخامسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي لمغادرة المدينة.

وذكر الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة في بيان، أن ذلك يأتي “ردا على جريمة تهجير العدو لأهلنا وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة”، بحسب تعبيره.

يأتي ذلك فيما أعلنت حماس أن كتائب القسام قصفت تل أبيب ومطار بن غوريون الإسرائيلي بالصواريخ ردا على استهداف المدنيين، إلا أن المتحدث باسم مطار بن غوريون نفى استهداف المطار بأي صواريخ، وقال إن العمليات مستمرة بالمطار.

وفيما تدخل الأزمة يومها الرابع، أعلنت حركة حماس الفلسطينية في بيان، في وقت سابق اليوم، النفير العام، معلنة يوم الجمعة القادم ما سمته “جمعة طوفان الأقصى”.

وأعلنت حماس في بيان يوم الجمعة القادم “جمعة طوفان الأقصى” للتضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته، وحشد التأييد والدعم في مواجهة الجيش الإسرائيلي.

طوفان الأقصى

ودخلت عملية “طوفان الأقصى” التي تقودها حركة حماس ضد إسرائيل يومها الرابع، الثلاثاء، فيما لم يتوقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. وأفادت مصادر “العربية” و”الحدث” باستمرار القصف الإسرائيلي على مناطق في غزة منذ الصباح الباكر، فيما أظهرت صور انتشار الدبابات الإسرائيلية في 20 موقعا على الأقل قرب غزة، وأعلن الجيش الإسرائيلي استعادة السيطرة “إلى حد ما” على حدود غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية إلى 704، بينهم 687 في غزة، فيما واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصف مناطق وسط مدينة غزة حتى ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء، بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس بطريقة “سيتردد صداها لأجيال”.