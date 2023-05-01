مع بدء الجلسة.. تعطّل موقع الكنيست الإسرائيلي بهجوم سيبراني

أعلنت وسائل إعلام عبرية، الإثنين، عن تعطّل الموقع الالكتروني للكنيست الإسرائيلي بعد تعرضه لهجوم سايبر من قبل جماعة “أنونيموس سودان.”

ووفق وسائل الاعلام، فان تعطل الموقع جاء مع بدء الجلسة الأولى الرسمية للدورة الصيفية للكنيست الإسرائيلي والتي كانت تبث على الهواء مباشرة عبر الموقع.

وفي سياق متصل أكدت مصادر عبرية تعطّل موقعي ميناء حيفا وميناء يافا بعد تعرضهما لهجوم سايبر من قبل جماعة “أنونيموس سودان”.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الكونغرس الأمريكي كيفين مكارثي، الإثنين، كلمة في الكنيست الإسرائيلي، حيث سيصبح ثاني مسؤول في منصبه يخاطب الكنيست الإسرائيلي في تاريخ العلاقات بين البلدين.

فحتى اليوم، كان رئيس مجلس النواب الوحيد الذي ألقى كلمة في الهيئة العامة للكنيست هو نيوت غينغريتش، وذلك قبل 25 عامًا تقريبا في 26 مايو/أيار 1998.

وتأتي الكلمة في وقت يواجه فيه المجتمع الإسرائيلي انقساما غير مسبوق بين مؤيد للإصلاحات القضائية التي تدفع بها الحكومة ومعارض لها.

وكان مكارثي وصل إلى إسرائيل، الأحد، على رأس وفد من 29 نائبا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وقال مكارثي، لدى وصوله إلى تل أبيب: “لقد عدت لتوي إلى إسرائيل للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لاستقلالها وللتأكيد مجددًا على الروابط الخاصة بين بلدينا”.