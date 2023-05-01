الأثنين 11 شوال 1444 ﻫ - 1 مايو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مع بدء الجلسة.. تعطّل موقع الكنيست الإسرائيلي بهجوم سيبراني

منذ 17 دقيقة
الكنيست الإسرائيلي- أرشيفية

الكنيست الإسرائيلي- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

أعلنت وسائل إعلام عبرية، الإثنين، عن تعطّل الموقع الالكتروني للكنيست الإسرائيلي بعد تعرضه لهجوم سايبر من قبل جماعة “أنونيموس سودان.”

ووفق وسائل الاعلام، فان تعطل الموقع جاء مع بدء الجلسة الأولى الرسمية للدورة الصيفية للكنيست الإسرائيلي والتي كانت تبث على الهواء مباشرة عبر الموقع.

وفي سياق متصل أكدت مصادر عبرية تعطّل موقعي ميناء حيفا وميناء يافا بعد تعرضهما لهجوم سايبر من قبل جماعة “أنونيموس سودان”.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الكونغرس الأمريكي كيفين مكارثي، الإثنين، كلمة في الكنيست الإسرائيلي، حيث سيصبح ثاني مسؤول في منصبه يخاطب الكنيست الإسرائيلي في تاريخ العلاقات بين البلدين.

فحتى اليوم، كان رئيس مجلس النواب الوحيد الذي ألقى كلمة في الهيئة العامة للكنيست هو نيوت غينغريتش، وذلك قبل 25 عامًا تقريبا في 26 مايو/أيار 1998.

وتأتي الكلمة في وقت يواجه فيه المجتمع الإسرائيلي انقساما غير مسبوق بين مؤيد للإصلاحات القضائية التي تدفع بها الحكومة ومعارض لها.

وكان مكارثي وصل إلى إسرائيل، الأحد، على رأس وفد من 29 نائبا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وقال مكارثي، لدى وصوله إلى تل أبيب: “لقد عدت لتوي إلى إسرائيل للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لاستقلالها وللتأكيد مجددًا على الروابط الخاصة بين بلدينا”.

    المزيد من أخبار العالم

    ارتفاع أعداد النازحين من السودان
    اشتباكات السودان
    الأمم المتحدة تتوقع نزوح 800 ألف شخص من السودان
    الأوضاع الإنسانية بالسودان تزداد سوءاً
    الأمم المتحدة: الأزمة الإنسانية بالسودان تتحول إلى كارثة
    رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني
    إيطاليا.. موجة انتقادات كبيرة لحكومة ميلوني

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    شروط باسيل للموافقة على انتخاب فرنجية!
    حسام تحسين بك
    حقيقة وفاة الفنان حسام تحسين بك
    اعتداء - تعبيرية
    بالصورة.. فنان لبنانيّ يتعرّض للضرب في البترون وزوجته تكشف التفاصيل!