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مع بدء سريان الهدنة.. شحنة مساعدات كبيرة من اليونيسيف إلى غزة

21 - مايو - 2021
آخر تحديث: 21 - مايو - 2021 9:38 مساءً
آثار الدمار في غزة

آثار الدمار في غزة

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مع دخول غزة والمناطق المجاورة لها في كنف الهدنة بين الجيش الإسرائيلي، وفصائل المقاومة الفلسطينية، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” أنها أوصلت شحنة كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد أقل من 24 ساعة من بدء سريان الهدنة.

وأكدت المنظمة الأممية في بيان منشور على موقعها اليوم الجمعة أنها أدخلت 18 حاوية من المساعدات الإنسانية الحيوية المنقذة للحياة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، لدعم الأطفال والأسر المتضررة جراء جولة التصعيد الأخيرة.

وأوضحت المنظمة أن 12 حاوية في القافلة التي نظمتها “اليونيسف” نيابة عن وكالات إنسانية أخرى تحتوي على الإمدادات الطبية، منها حاوية واحدة من الإسعافات الأولية وحاويتان تحتويان على ألفي كيس دم ثلاثي ومحلول ملحي وجلوكوز، بالإضافة إلى 10 آلاف جرعة من لقاح “سينوفارم” الصيني ضد فيروس كورونا.

وأشارت المنظمة إلى أن نحو 50 ألف طفل في قطاع غزة أجبروا على مغادرة منازلهم بسبب جولة التصعيد الأخيرة.

وجاء هذا البيان على الرغم من ورود أنباء مفادها أن قافلة “اليونيسف” لم تتمكن من دخول غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

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