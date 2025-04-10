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مع بدء مراسم الدفن.. قتلى انهيار سقف ملهى الدومنيكان يتجاوزون الـ 200

منذ 3 ساعات
انتشال قتلى انهيار سقف ملهى الدومنيكان - الأناضول

انتشال قتلى انهيار سقف ملهى الدومنيكان - الأناضول

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قالت السلطات اليوم الخميس إن انهيار سقف خلال حفل موسيقي في ملهى ليلي شهير بعاصمة جمهورية الدومنيكان أسفر عن مقتل 221 شخصا على الأقل مع بدء انتهاء جهود الإنقاذ ببدء العائلات مراسم دفن ضحاياهم.

واجتمع سياسيون ورياضيون وشخصيات محلية بارزة أخرى في نادي جت ست في سانتو دومينجو في وقت سابق من هذا الأسبوع لحضور حفل موسيقي للمغني روبي بيريز، تحول إلى مأساة عندما انهار السقف فجأة بعد منتصف ليل الثلاثاء.

وكانت أطقم الطوارئ في الموقع تنقب بين الأنقاض بالآلات الثقيلة في وقت مبكر من اليوم الخميس، بينما قال خوان مانويل مينديز، رئيس مركز عمليات الطوارئ في البلاد، إنه سيكون اليوم الأخير لجهود الإنقاذ والإنعاش.

وقال مينديز وهو يبكي “هذه أصعب مهمة واجهتها خلال 20 عاما من قيادة مركز عمليات الطوارئ”.

وانقذت فرق الطوارئ ما يقرب من 200 ناج من المبنى يوم الثلاثاء. ولم يتوقع عمال الإنقاذ العثور على المزيد من الناجين اليوم الخميس.

وقال مينديز “أنهى رجال الإنقاذ عمليا البحث في موقع المأساة. لم يتبق سوى مساحة صغيرة للنظر إليها”.

ومع ذلك، انتظرت عائلات المفقودين خارج حطام النادي، واحتضنت بعضها البعض.

وكان بيريز، المغني محيي الحفل، من بين القتلى في الحادث.

    المصدر :
  • رويترز

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