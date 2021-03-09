مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.. الذهب يسجل ارتفاعاً ملحوظاً

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً جديداً بأكثر من 2% اليوم الثلاثاء، حيث وصل سعر الأونصة 1716.11 دولار.

وأتى هذا الارتفاع من بعد ما سجل الذهب أدنى مستوى له في تسعة أشهر، وذلك مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة بحلول الساعة 1515 بتوقيت جرينتش بعد أن كان هوى في جلسة الاثنين إلى 1676.10 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ الخامس من يونيو حزيران.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.2 بالمئة إلى 1715.40 دولار للأوقية.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوى لها في أكثر من عام الذي سجلته الأسبوع الماضي، بينما هبط مؤشر الدولار.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى قفزت الفضة 3.4 بالمئة إلى 25.95 دولار للأوقية وصعد البلاتين 3.3 بالمئة إلى 1173.35 دولار للأوقية بينما تراجع البلاديوم حوالي واحد بالمئة إلى 2293.11 دولار للأوقية.