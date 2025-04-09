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مع تصاعد الحرب التجارية.. فرنسا تخفض توقعات النمو لعام 2025

منذ 51 دقيقة
علم فرنسا

علم فرنسا

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قلص وزير المالية الفرنسي إيريك لومبار الأربعاء توقعات الحكومة للنمو لعام 2025 مع تصاعد الحرب التجارية العالمية، لكنه قال إن الحكومة تعتزم الالتزام بخططها لخفض العجز.

وقال لومبار في مقابلة مع تلفزيون تي.إف1 إن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من المتوقع أن ينمو الآن 0.7 بالمئة فقط وليس 0.9 بالمئة استندت عليها ميزانية 2025.

وأضاف لومبار أنه على الرغم من الغيوم الاقتصادية القاتمة، ما زالت الحكومة تستهدف خفض عجز القطاع العام هذا العام إلى 5.4 بالمئة من الناتج الاقتصادي نزولا من 5.8 بالمئة العام الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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