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مع توقعات بإقالات جماعية للوزراء.. البرلمان البريطاني سيصوّت على قرار وقف إطلاق النار في غزة

منذ 52 دقيقة
آخر تحديث: 15 - نوفمبر - 2023 6:52 مساءً
رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل - رويترز

رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل - رويترز

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أحال رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل مذكرة الحزب الوطني الأسكتلندي التي تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة للتصويت من قبل النواب في تمام الساعة 7 مساء اليوم، مع توقعات بإقالات جماعية للوزراء بحزب العمال الذين سيصوتون لصالح القرار.

وكان قد تم تقديم تعديل لوقف إطلاق النار من قبل الحزب الوطني الاسكتلندي وآخر من قبل مجموعة من النواب اليساريين، بما في ذلك زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين، والنائبة عن حزب الخضر كارولين لوكاس، وزعيمة ويستمنستر عن حزب بليد سيمرو فى ويلز، ليز سافيل روبرتس.

وقال زعيم الحزب الوطني الأسكتلندي ستيفن فلين إن على البرلمان “إظهار القيادة الأخلاقية” والتصويت لصالح دعم الوقف الفوري للأعمال العدائية.

وفي رسالة إلى النواب، كتب فلين: “باعتبارنا أعضاء في البرلمان، من المهم أيضًا أن نكون واضحين تمامًا فيما يتعلق بما يعنيه الفشل في التصويت لصالح وقف إطلاق النار. لأنه برفضه الانضمام إلى الأمم المتحدة في الضغط من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، فإن وستمنستر يتجاهل القانون الدولي، ويتغاضى عن العقاب الجماعي ويعطي الضوء الأخضر للقصف المستمر لغزة، والذي شهد مقتل الآلاف من الأطفال والمدنيين الأبرياء”.

وفقًا لصحيفة “ديلي تليجراف”، يستعد السير كير لطرد أولئك الذين يصوتون لصالح اقتراح الحزب الوطني الاسكتلندي، إذا قام السير ليندسي بتمريره.

ولم يؤكد متحدث باسم حزب العمال هذه التقارير، لكنه قال: “لن ننخرط في اللعب السياسي الحزبي الذي يمارسه الحزب الوطني الاسكتلندي في البرلمان”.

 

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