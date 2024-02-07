مع خروج 3 شركات للاتصالات عن الخدمة.. انقطاع الإنترنت بالسودان

أعلن مرصد نت بلوكس المعني بمتابعة خدمة الإنترنت أن مشغلي الإنترنت الثلاثة الرئيسيين في السودان خرجوا عن الخدمة اليوم الأربعاء مما أدى إلى انقطاع الإنترنت في البلاد.

وأضاف المرصد على منصة إكس أن اثنتين من الشبكات خارج الخدمة منذ يوم الجمعة.

واتهمت وكالة الأنباء الحكومية ومصدران قوات الدعم السريع شبه العسكرية بالوقوف وراء ذلك.

وانقطعت الاتصالات عن معظم السودانيين، يوم الاثنين الماضي، فيما يعتقد مصدران في قطاع الاتصالات ووكالة السودان للأنباء أنها خطوة متعمدة من قوات الدعم السريع.

ولم تعلق قوات الدعم السريع على الاتهامات رسمياً، لكن مصدراً منها قال لوكالة “رويترز”، إن القوات شبه العسكرية لا علاقة لها بانقطاع الاتصالات.

وقال كثيرون من السودانيين إنهم لا يستطيعون الوصول إلى أفراد عائلاتهم مما يفاقم آثار الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني التي أجبرت أكثر من 7.5 مليون شخص على الخروج من منازلهم وأثارت تحذيرات من مجاعة.

ويعتمد ملايين على الدفع عبر الإنترنت لشراء المواد الغذائية وغيرها من الضروريات التي لا يمكن الوصول إليها الآن بسبب تعطل الشبكة.

ونشرت منظمة نت بلوكس التي تراقب الإنترنت بيانات على منصة “إكس”، أمس الأحد، أظهرت أن الاتصال لاثنين من مقدمي الخدمة الرئيسيين “إم. تي. إن سودان” المملوكة لجنوب إفريقيا و”سوداني” المملوكة للدولة، انخفض إلى صفر وقرب الصفر بدءا من يوم الجمعة.

وقالت وكالة السودان للأنباء (سونا) والمصدران من قطاع الاتصالات لوكالة “رويترز” إن قوات الدعم السريع قطعت اتصالات مقدمي الخدمة مع مطالبتها بإصلاح انقطاع الشبكة في المنطقة الغربية من دارفور التي تسيطر عليها إلى حد كبير.

ولم يتضح على الفور سبب الانقطاع في دارفور. وألقى مصدر قوات الدعم السريع بمسؤولية انقطاع الاتصالات في دارفور على عاتق الجيش، قائلاً إنه أمر بقطع الاتصالات لمدة أشهر هناك ومناطق أخرى وهو ما لم يثر قلقاً خارجياً مماثلاً. ولم يحدد الجهة المسؤولة عن انقطاع الاتصالات في مناطق أخرى من البلاد، لكنه قال إنه لا علاقة لقوات الدعم السريع بها.