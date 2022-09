مع دخول الحرب شهرها الرابع.. "دلالات" على تراجع قوة الروس في أوكرانيا

مع دخول الحرب الروسية ضد أوكرانيا شهرها الرابع، تؤكد التقارير الواردة من جبهات القتال في أوكرانيا، أن الجيش الروسي، الذي اصطدم بمقاومة شرسة، أضحى يحصي عددا متزايدا من الخسائر البشرية والمعدات، بينما تناقصت قدرته على إعادة الإمداد والتموين إلى حد كبير، وفقا لما نقلته مجلة “فوربس”، فيما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الجيش الروسي يتلقى مساعدات من شعبه، مثل البطاطا والعكازات وغيرها.

وعشية الغزو الروسي لأوكرانيا نهاية شهر فبراير الماضي، كان للجيش الروسي 168 كتيبة، إلا أن عددها تناقص كثيرا بفعل الخسائر التي تكبدتها في مواجهة المقاومين الأوكرانيين.

وتضم كل كتيبة روسية حوالي 800 جندي، بالإضافة إلى 50 أو نحو ذلك من المركبات المدرعة، وفق تقرير “فوربس”.

وخصص الكرملين ما بين 125 إلى 168 كتيبة، أي نحو ثلاثة أرباع قوته القتالية الإجمالية، في حربه على أوكرانيا

وذكرت “فوربس” أنه بعد ثلاثة أشهر من القتال، دمر الأوكرانيون نحو 4100 مركبة روسية وقتلوا ما يصل إلى 15000 جندي، وجرحوا ربما عدة أضعاف هذا العدد.

وبينما تحاول روسيا الاستمرار في هجوم جديد عبر جيب صغير من القوات الأوكرانية في مدينة سيفيرودونيتسك، وفي منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، تساءل التقرير عن العدد الذي تبقّى من كتائب الجيش الروسي.

إعادة انتشار باستخدام المدربين

لكن، وعندما انسحب الجيش الروسي من شمال أوكرانيا، نهاية مارس وبداية إبريل الماضيين، أعاد تشكيل بعض كتائبه ونشر أخرى جديدة.

وقدّر البنتاغون في 16 مايو، لروسيا 106 كتائب في أوكرانيا، مع خسارة واحدة أو اثنتين من تلك الكتائب، حيث وقعوا في كمائن أثناء محاولتهم عبور نهر، في شمال سيفيرودونيتسك، في أوائل مايو.

ومع استمرار تزايد الخسائر، فإن عدم إضافة قوات إلى أوكرانيا ليس خيارًا لروسيا بل واقعا فرضته الحرب التي تسير لحد الآن ضد ما خططت له موسكو، يقول التقرير.

ووفقًا لأمر التعبئة الأخير، الذي زعم بعض المحللين أنهم شاهدوه، يخطط الكرملين لدعم جيشه بقاعدته التدريبية (المدربين وليس متدربين).

ويتشكل كل لواء وفوج في الجيش الروسي من كتيبتين, والثالثة تضم مدربين ومجندين جدد لا تقحم عادة في الحروب.

تشرف “الكتيبة الثالثة” على لواء أو مجندين تابعين لفوج، والذين، بموجب القانون، ليس من المفترض أن ينتشروا في مناطق القتال، حيث يتولون مهام التدريب فقط.

لكن أمر التعبئة الأخير، طلب من الوحدات تجريد كتائبها الثالثة من جميع القوى العاملة القابلة للانتشار قانونيا من أجل تشكيل كتائب إضافية.

ويعتقد محللو المصادر المفتوحة في منظمة “Conflict Intelligence Team” أن الجيش يمكنه “ضغط” 30 أو 40 كتيبة أخرى من الكتائب الثالثة الحالية لدعم صفوفه في أوكرانيا.

More information on this order, which we have seen and studied.

Military district commands are ordered to create tank and motorized rifle reserve battalions on the basis of each regiment and brigade.

Some will employ older vehicles, for example BMP-1 infantry fighting vehicles. https://t.co/TQAPfw6ExM

— CIT (en) (@CITeam_en) May 27, 2022