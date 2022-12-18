الأحد 24 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 18 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مع دخول الحرب مرحلة حرجة.. "تلميح" بريطاني يثير مخاوف أوكرانيا

منذ 51 ثانية
آخر تحديث: 18 - ديسمبر - 2022 7:09 مساءً
الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني

A A A
طباعة المقال

كشفت تقارير صحفية عن “تلميح” بريطاني بشأن وقف المساعدات لكييف، ما أثار مخاوف أوكرانيا وحلفائها مع دخول الحرب مرحلة أكثر خطورة.

ذكرت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية أن رئيس الوزراء، ريشي سوناك، قد أثار مخاوف من أن لندن ستسحب مساعداتها العسكرية لكييف، وذلك في الوقت الذي تدخل فيه الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة حرجة.

ووفقاً لتقرير الصحيفة، علم نيكولاس وات، مراسل هيئة الإذاعة البريطانية، “بي. بي. سي”، أن سوناك طلب تقييمًا و”برنامج محاكاة” لتطورات الحرب في أوكرانيا. وشبّه مصدر في الحكومة البريطانية المحاكاة بلوحة توضيحية لكيفية استخدام الإمدادات العسكرية البريطانية.

وقالت “ديلي إكسبريس” في تقريرها إن طلب سوناك “المفاجئ” قد تسبب في إثارة الذعر في الوسط السياسي البريطاني، حيث تدخل الحرب الأوكرانية فصل الشتاء وربما مرحلة حاسمة، مشيرة إلى أن التقييم المستند إلى البيانات يهدف إلى دراسة تطورات الحرب وأهمية المساهمات العسكرية البريطانية هناك.

في المقابل، نفى مسؤول في الحكومة البريطانية التلميحات السابقة، وأكد أن سوناك يدعم أوكرانيا بقوة. يأتي ذلك في وقت وجهت فيه كييف نداءً ملحّا للحصول على مزيد من الأسلحة، حيث يسعى الجيش الأوكراني إلى توجيه ضربة حاسمة للقوات الروسية.

    المزيد من أخبار العالم

    الجيش السوداني
    الجيش السوداني: الحملة ضد القوات المسلحة يتم تنظيمها من خارج الحدود
    رئيسة نيبال بيديا ديفي
    رئيسة نيبال تمهل الأحزاب أسبوعا لتشكيل حكومة جديدة
    المؤشر السعودي
    المؤشر السعودي ينخفض بضغط من المخاوف الاقتصادية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر من حزب الله
    بالأسماء والصور.. يستخدمون مطار رفيق الحريري الدولي لنقل أسلحة إيرانية إلى حزب الله!
    لاعبو المنتخب الفرنسي لكرة القدم
    كأس العالم قطر ٢٢
    قبل أيام من حلم كأس العالم.. نكسة صحية للاعبي المنتخب الفرنسي!
    انتقادات من لاعبي المنتخب المغربي بحق الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم
    كأس العالم قطر ٢٢
    للمرة الثانية.. منتخب المغرب يتعرض لظلم تحكيمي