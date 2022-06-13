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مع صعود الدولار.. الذهب يهبط 2% والبلاديوم يهوي 7%

منذ 8 ساعات
الذهب
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سجلت أسعار المعادن النفيسة انخفاضات حادة الاثنين مع تقلص جاذبيتها وسط صعود الدولار بدعم من رهانات على زيادات حادة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 2.2 بالمئة إلى 1830.00 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1645 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 2.3 بالمئة إلى 1832.20 دولار للأوقية.

وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى له في عدة سنوات ليصبح الملآذ الآمن المفضل على حساب الذهب، إذ أن تزايد أسعار الفائدة يقلص جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وكانت بيانات أعلى من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الجمعة قد دفعت المتعاملين للمراهنة على زيادات إجمالية في أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 175 نقطة أساس بحلول سبتمبر أيلول، ويتوقع البعض فرصة لزيادة قدرها 75 نقطة أساس هذا الأسبوع.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هوى البلاديوم في المعاملات الفورية 7.00 بالمئة إلى 1799.10 دولار للأوقية في حين هبطت الفضة 2.70 بالمئة إلى 21.27 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 3.5 بالمئة إلى 938.70 دولار للأوقية.

    المصدر :
  • رويترز

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