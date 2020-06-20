مع وجود تدابير وقائية.. مساجد مكة المكرمة ستعاود استقبال المصلين غداً الأحد

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قالت صحيفة “سبق” السعودية، إن مساجد مكة المكرمة ستعاود استقبال المصلين الأحد المقبل، بعد إغلاق دام 3 أشهر كإجراء احترازي لمكافحة تفشي كورونا.

وأضافت الصحيفة أن “فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمكة المكرمة، هيأ مساجد وجوامع المدينة البالغ عددها تقريباً 1560 مسجداً؛ لاستقبال المصلين عند صلاة الفجر من يوم الأحد المقبل”.

ولفتت إلى أن عودة المساجد، سيكون بإجراءات وقائية، كالسجادة ذات الاستعمال الواحد، وتطبيق التباعد بين كل صفين، وترك المسافات بين المصلين”.

كما سيكون في كل مسجد “مفتاح السلامة”، وهو مفتاح يستخدمه المؤذنون لفتح وإغلاق المصابيح دون لمسها، حسب الصحيفة.

ويأتي إعلان الصحيفة دون أن يصدر عن السلطات الرسمية بالمملكة أي تأكيد رسمي حول إعادة فتح مساجد مكة.

وفي 31 مايو/أيار، عادت مساجد السعودية لاستقبال المصلين بعد إغلاق دام أكثر من شهرين ضمن تدابير مواجهة كورونا.

وتقرر السماح بإقامة صلوات الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، باستثناء مكة المكرمة، بداية من 31 مايو/أيار الجاري.

وبعد أقل من أسبوع على إعادة فتح المساجد، قامت السلطات في 5 يونيو/حزيران، بإعادة تعليق الصلاة وفرض حظر تجول جزئي لمدة 15 يوماً بمدينة جدة (غرب).

وحتى مساء الخميس، بلغ إجمالي الإصابات بالسعودية 145 ألفا و991؛ بينها 1139 وفاة، و93 ألفا و915 حالة تعاف.