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مفاجآت اليوم الانتخابي.. ماديسون كاوثورن أول عضو كونغرس من مواليد التسعينيات

منذ 7 ثواني
ماديسون كاوثورن

ماديسون كاوثورن

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فاز المرشح الجمهوري عن ولاية “نورث كارولينا”، ماديسون كاوثورن، بمقعد في مجلس النواب، ليصبح أول شاب عشريني من مواليد تسعينيات القرن الماضي، يحقق هذا الإنجاز.

واستطاع كاوثورن (مواليد 1995)، من التغلب على المرشح الديمقراطي والمدعي العام السابق الخاص بالقوات الجوية، مو ديفيس، في انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت الثلاثاء.

 

وحسب نيويورك تايمز، فإن كاوثورن هو أول عضو كونغرس من مواليد التسعينيات

وفاز كاوثورن بنسبة أصوات 63.1 بالمئة (175 ألف صوت)، فيما حقق دافيس نحو 34.1 بالمئة (94 ألف صوت)، ليصبح بذلك ضمن أصغر المشرعين في تاريخ الولايات المتحدة.

ودرس كاوثورن العلوم السياسية في كلية “باتريك هنري” خلال عام 2016، إلا أنه ترك الدراسة بسبب تأثر مستواه الدراسية إثر حادث تعرض له في عام 2014، أحدث إعاقة في رجله، بحسب صحيفة “ذا هيل” الأميركية.

وإضافة إلى التصويت للرئيس في الانتخابات الجارية، يختار ملايين الناخبين الأميركيين كذلك أعضاء الكونغرس، حيث يتم التنافس على 35 مقعدا في مجلس الشيوخ وكافة مقاعد مجلس النواب الـ435.

وقالت شبكة فوكس نيوز الأميركية إن الديمقراطيين سيحتفظون بأغلبية في مجلس النواب.

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