الأثنين 15 رجب 1444 ﻫ - 6 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مفاجأة صادمة.. باحث هولندي توقع الزلزال المدمر بتفاصيله قبل أيام!

منذ 29 ثانية
مركز الزلزال كما توقع الباحث "فرانك هوغيربيتس"

مركز الزلزال كما توقع الباحث "فرانك هوغيربيتس"

A A A
طباعة المقال

حتى اللحظة لم تظهر الأضرار الحقيقية المادية والبشرية التي نتجت عن الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا بقوة 7.8 على مقياس ريختر، وشعر بها سكان الدول المجاورة متل لبنان وسوريا والعراق والأردن.

ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي أعدوا التذكير بالتحذير الذي أطلقه الخبير والباحث في شؤون الزالزل “فرانك هوغيربيتس” الذي توقع زلزال تركيا بدقة قبل 3 ايام من وقوعه و ذكر الدول الني ستتأثر بالزلزال.

وكان هوجيربيتس فد عرد في تاريخ الثالث من شهر شباط/فبراير الحالي أي قبل 3 أيام، عن حدوث سيحدث زلزال بقوة 7.5 درجة مئوية في منطقة (جنوب وسط تركيا والأردن وسوريا ولبنان)

 

أضرار كبيرة

قال مسؤولان تركيان محليان إن مالا يقل عن عشرة أشخاص لقوا حتفهم في تركيا بعد أن هز زلزال جنوب البلاد وشمال سوريا أيضا.

وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات بالقرب من مدينة كهرمان مرعش بجنوب تركيا، بينما قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إنه يجري تقييم احتمال حدوث موجات مد عملاقة(تسونامي).

    المزيد من أخبار العالم

    مؤشر قياس الزلازل
    بالفيديو.. أولى مشاهد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا
    الشرطة الكولومبية
    بسبب مافيا المخدرات.. رئيس مجلس الشيوخ الكولومبي ينقل أسرته خارج البلاد!
    هونغ كونغ
    انطلاق أكبر قضية "أمن قومي" تستهدف المعارضة في هونغ كونغ

    الأكثر قراءة

    فيدو مرعب.. انتحار سيدة لبنانية أمام عدسة الكاميرا!
    تجمد الأنهار والبحيرات في أميركا
    الحرارة قد تصل إلى 50 تحت الصفر.. موجة قطبيّة لم يشهدها التاريخ!
    عناصر من شعبة المعلومات
    "الحوت" بقبضة شعبة المعلومات!