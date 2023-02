مفاجأة صادمة.. باحث هولندي توقع الزلزال المدمر بتفاصيله قبل أيام!

حتى اللحظة لم تظهر الأضرار الحقيقية المادية والبشرية التي نتجت عن الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا بقوة 7.8 على مقياس ريختر، وشعر بها سكان الدول المجاورة متل لبنان وسوريا والعراق والأردن.

ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي أعدوا التذكير بالتحذير الذي أطلقه الخبير والباحث في شؤون الزالزل “فرانك هوغيربيتس” الذي توقع زلزال تركيا بدقة قبل 3 ايام من وقوعه و ذكر الدول الني ستتأثر بالزلزال.

وكان هوجيربيتس فد عرد في تاريخ الثالث من شهر شباط/فبراير الحالي أي قبل 3 أيام، عن حدوث سيحدث زلزال بقوة 7.5 درجة مئوية في منطقة (جنوب وسط تركيا والأردن وسوريا ولبنان)

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 3, 2023