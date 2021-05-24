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مفاجأة من الصحة العالمية بشأن وفيات كورونا

24 - مايو - 2021
آخر تحديث: 24 - مايو - 2021 8:34 صباحًا
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

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أعلنت منظمة الصحة العالمية في تقريرها السنوي حول الإحصاءات الصحية العالمية، أن عدد الوفيات التي سببتها جائحة كورونا أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الأرقام الرسمية المعلنة المنسوبة إلى الوباء، وأفادت المنظمة بأن جائحة كورونا تسببت في 2020 بوفاة ثلاثة ملايين شخص سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، في حين تشير الأرقام الرسمية إلى تسجيل نحو 1.8 مليون وفاة.

وقالت سميرة أسماء، مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة المكلفة بالبيانات في مؤتمر صحفي، إن “هذه الحصيلة تطابق التقديرات المماثلة التي تنص جميعها على أن العدد الإجمالي للوفيات أكبر بمرتين إلى ثلاث مرات على الأقل مما تم الإبلاغ عنه رسميا”، مشيرة إلى أن “الجائحة تسببت حتى الآن بحسب أرقام منظمة الصحة بنحو ستة إلى ثمانية ملايين وفاة مباشرة وغير مباشرة”.

شدّدت اسماء على أن “جائحة كورونا تشكل خطرا كبيرا على صحة الشعوب ورفاهيتها في العالم بأسره”، وأضافت أن “منظمة الصحة كانت تعمل مع الدول من أجل تبيان الحصيلة البشرية الحقيقية للوباء حتى نكون مستعدين بشكل أفضل للحالة الطارئة المقبلة”، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

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