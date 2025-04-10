الخميس 12 شوال 1446 ﻫ - 10 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مفاوضات أمريكية روسية في إسطنبول بعيدًا عن ملف أوكرانيا

منذ ساعتين
آخر تحديث: 10 - أبريل - 2025 5:54 مساءً
روسيا وأمريكا - تعبيرية

روسيا وأمريكا - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

أجرى وفدان أمريكي وروسي محادثات في إسطنبول اليوم الخميس تناولت تيسير عمل بعثتيهما الدبلوماسيتين بعد أن تسببت الحرب في أوكرانيا في أكبر مواجهة بين موسكو والغرب منذ الحرب الباردة.

وغادرت سيارة تقل الوفد الأمريكي مبنى القنصلية الروسية في وسط إسطنبول بعد ظهر اليوم الخميس، بعد نحو ست ساعات من وصول الوفد. وبقي الوفد الروسي في المبنى.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه كان من المقرر أن يقود المحادثات سفير روسيا الجديد لدى واشنطن، ألكسندر دارتشيف، ونائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية سوناتا كولتر.

وقالت موسكو وواشنطن إن محور المحادثات ينصب على عودة عمل البعثات الدبلوماسية بعد أن تعقدت العلاقات بين القوتين النوويتين بسبب سنوات من المشاحنات والادعاءات المتبادلة بالترهيب وحتى تجميد الممتلكات الدبلوماسية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس يوم الثلاثاء “أوكرانيا ليست قطعا على جدول الأعمال”.

وتابعت “تركز هذه المحادثات فقط على عمليات سفارتينا، وليس على تطبيع العلاقات الثنائية عموما، وهو ما لا يمكن أن يحدث، مثلما أشرنا، إلا حين يحل السلام بين روسيا وأوكرانيا”.

وشكت موسكو وواشنطن في السنوات القليلة الماضية من صعوبات في إقرار أوراق اعتماد دبلوماسييها، مما جعل عمل سفارتيهما صعبا جدا.

وقالت روسيا إنه حتى دفع رواتب الدبلوماسيين أصبح صعبا بسبب القيود الغربية، وقال دبلوماسيون أمريكيون إن تحركاتهم مقيدة في روسيا.

ووضعت واشنطن قيودا على ستة ممتلكات روسية منها عقار كيلينورث في لونج آيلاند، و”داشا” بايونير بوينت في ماريلاند، والقنصليتين الروسيتين في سان فرانسيسكو وسياتل والبعثتين التجاريتين في واشنطن ونيويورك.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علما أمريكا وإيران - رويترز
عقوبات أمريكية جديدة تستهدف كيانات إيرانية مرتبطة بالبرنامج النووي
الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو تاي يول
سوريا تعلن توقيع اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع كوريا الجنوبية
البرنامج النووي الإيراني - تعبيرية
دراسة أميركية: البرنامج النووي الإيراني وصل لمرحلة بالغة الخطورة

الأكثر قراءة

وفيق صفا
وفيق صفا ينشط في بيروت.. أسلحة من إيران تحطّ في المرفأ!
العشائر العربية- تعبيرية
العشائر العربية تدخل بقوة على خط الانتخابات البلدية.. والطموح إلى النيابة
مقاتلون من حزب الله
مسؤول كبير بحزب الله: مستعدون لمناقشة مسألة السلاح.. ولكن بشرط!