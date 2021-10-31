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مفاوضات النووي تتعقد.. إيران تفرض شروط جديدة

31 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 31 - أكتوبر - 2021 8:59 صباحًا
علم إيران أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

علم إيران أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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في الوقت الذي يحاول فيه المجتمع الدولي تذليل العقبات لإعادة المفاوضات النووية، تواصل إيران سياسة المراوغة والتعنت.

وأعلن مجتبى ذو النوري، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أن بلاده ستفرض شروطا جديدة للمفاوضات النووية معها، مشيرا إلى أن طهران تريد ضمانات جادة وجديدة.

وفي تصريح لوكالة “مهر”، أشار ذو النوري إلى أن معدل العقوبات على إيران “أصبح أكثر شدة” بعد أن تم التوقيع على الاتفاق النووي.

وأضاف: “الآن حان الوقت للولايات المتحدة والدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاق النووي للوفاء بالتزاماتها، يجب على الغرب أن يتقبل الشروط ويقبل شروطنا ويرفع العقوبات عن إيران وينفتح على الاتفاقيات الجديدة”.

وقال: “توصل الغربيون إلى استنتاج مفاده أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تقبل شرطا جديدا في الاتفاق، وقد أعدوا أنفسهم لعدم قبول الشرط الجديد من إيران، وبالمناسبة فإن إيران لديها شروط جديدة وتريد ضمانات جادة وجديدة حتى لا ينتهك الغربيون الاتفاقية مرة أخرى ولا يسعون لخرقها”.

وتابع أن “إيران لن تخضع لأي ضغوط تمارس ضدها، وبعد الجهود المبذولة في البلاد لحكومة ابراهيم رئيسي فقد انخفض التضخم بنسبة 4.5 في المائة، ويتم حلحلة الكثير من المشاكل المتعلقة بالاقتصاد”.

وأردف قوله: “علاقات إيران مع الصين وروسيا تتعزز يوما بعد يوم، والاتفاقية الاستراتيجية التي أبرمناها مع الصين لم يتم تنفيذها بعد، وسيؤدي تنفيذها إلى فتح نوافذ اقتصادية مغلقة، ونحن نبحث كذلك عن مثل هذا العقد طويل الأجل مع روسيا”.

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