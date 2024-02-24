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مفاوضات باريس لوقف الحرب في غزة.. "أكسيوس" يكشف تفاصيل جديدة

منذ ساعة واحدة
تظاهرات في أوروبا دعماً لغزة وفلسطين

تظاهرات في أوروبا دعماً لغزة وفلسطين

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كشف موقع “أكسيوس” بعض التفاصيل والمخرجات من اجتماع باريس الأخير، الذي جمع ممثلين من الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر، مما يشير “بتقدم في مسار المفاوضات”.

وقال مراسل “أكسيوس”، إنه خلال الاجتماع في باريس بين ممثلي الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر، تم الاتفاق على مخطط جديد ومحدث لصفقة إطلاق سراح الرهائن، وفقا لمصدرين مطلعين على محتويات المحادثات.

وعاد الوفد الإسرائيلي، الذي ضم رئيس الموساد، ورئيس الشاباك، وممثلي الجيش الإسرائيلي اللواء نيتسان ألون واللواء أورين سيتر، إلى إسرائيل فجر السبت.

وأوضح المصدران اللذان يعلقان على مضمون المحادثات أن هناك تقدما في المفاوضات إلى حد قد يسمح بالانتقال إلى المفاوضات حول تفاصيل الاتفاق مثل عدد وهوية الأسرى الذين سيتم الإفراج عنها كجزء من الصفقة.

ومن المتوقع أن يتلقى مجلس الوزراء الحربي في إسرائيل، تحديثا من فريق التفاوض، ويتخذ قرارا بشأن الخطوات الإضافية، ربما في وقت مبكر من هذا المساء.

وأكد مصدر مطلع على المفاوضات أن تقدم يجري نحو مفاوضات أكثر تفصيلا.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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