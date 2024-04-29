الأثنين 20 شوال 1445 ﻫ - 29 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مفاوضات بين الإمارات وأوكرانيا بشأن إبرام اتفاقية ثنائية

منذ 14 دقيقة
علم أوكرانيا

علم أوكرانيا

A A A
طباعة المقال

ذكر بيان مشترك صدر من الإمارات وأوكرانيا، اليوم الاثنين 29 نيسان/أبريل 2024، أن البلدين أنجزا مفاوضات بشأن اتفاقية تجارية ثنائية “تمهيدا للتوقيع عليها رسميا في وقت لاحق”.

وذكر البيان أنه “بعد تطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا سيتم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات الرئيسية وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة وتعزيز وصول المصدرين من كلا الجانبين إلى الأسواق”.

وأضاف “ستسهم الاتفاقية في دعم تعافي أوكرانيا وإعادة بناء صناعاتها الرئيسية في ضوء سعيها إلى إعادة إحياء اقتصادها، كما ستساعد في تعزيز سلاسل التوريد إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يخص الصادرات الرئيسية لأوكرانيا، مثل الحبوب والآلات والمعادن”.

وتسعى الإمارات للحفاظ على موقف محايد في الصراع الأوكراني على الرغم من الضغوط الغربية على منتجي النفط الخليجيين للمساعدة في عزل روسيا، عضو تحالف أوبك+. وبدأت المفاوضات للتوصل إلى اتفاق تجاري مع أوكرانيا في أواخر عام 2022.

وبلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات وأوكرانيا 385.8 مليون دولار في عام 2023، باستثمارات مشتركة بقيمة نحو 360 مليون دولار بنهاية عام 2022 في قطاعات منها الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والسفر والسياحة والتكنولوجيا المتقدمة.

وفي حين تأثر الاقتصاد الأوكراني بشدة من الحرب مع روسيا، تركز استراتيجية الإمارات على الفوائد المستقبلية المحتملة للشراكة مع أوكرانيا.

وقال ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية لرويترز “نريد أن نكون مستعدين للمرحلة المقبلة في أوكرانيا”.

وقال الزيودي “إنها (الاتفاقي) خطوة مهمة بالنسبة لنا لكي تكون لدينا بوابة أخرى إلى أوروبا عبر أوكرانيا”، مضيفا أن الاتفاقية ستوفر إمكانية وصول السلع والخدمات إلى الأسواق، وستسمح للشركات الإماراتية ببناء قنوات اتصال مع الاتحاد الأوروبي في حال انضمام أوكرانيا إلى التكتل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

جثامين شهداء في غزة
غزة تحت النار
صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية إلى 34 ألفاً و488
طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية من طراز إيرباص A321neo تهبط في مطار إسطنبول
"أحمد بولات" نتفاوض لشراء 235 طائرة في إطار خطط الشركة التوسعية
البنك الدولي
دعماً للدول النامية.. زعماء أفارقة يسعون للحصول على تمويل قياسي من البنك الدولي

الأكثر قراءة

المرشحة الرئاسية، جيل ستاين
غزة تحت النار
اعتقال مرشحة للرئاسة الأميركية خلال مساندتها للاحتجاج ضد الحرب على غزة
طائرة في السماء
فيديو.. طائرة ضخمة تصطدم بمدرج عند هبوطها وترتد عاليا
هليفي ونتنياهو وغالانت (الصورة من تايمز أوف إسرائيل)
غزة تحت النار
نقاش عاجل وقلق من مذكرات توقيف دولية محتملة تستهدف نتنياهو وقادة إسرائيليين