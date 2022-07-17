مفاوضات بين شركة الخطوط الجوية الاسكندنافية والطيارين لانهاء الاضراب

واصلت شركة الخطوط الجوية الاسكندنافية (ساس)‭ ‬المتعثرة ونقابات الطيارين مفاوضاتها بشأن اتفاقات جماعية جديدة الأحد، بعد التفاوض طوال الليل من أجل إنهاء إضراب.

أعلن ذلك ممثل عن أحد النقابات العمالية للصحفيين مع دخول الإضراب يومه الرابع عشر.

وأضرب أغلب طياري الشركة من السويد والدنمرك والنرويج عن العمل يوم الرابع من يوليو تموز بعد محادثات عن الظروف المتعلقة بانهيار خطة لإنقاذ الشركة. وعادت الأطراف لطاولة المفاوضات في العاصمة السويدية يوم الأربعاء.

وقال رودجر كلوكست ممثل نقابة الطيارين النرويجيين إن المفاوضات “استمرت طوال الليل وما زالت مستمرة”.

وأضاف أن الأطراف ربما تكون قد اقتربت من اتفاق الليلة الماضية، وتابع “ربما. لكنني لا أعرف ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق”.

وتواجه الشركة المملوكة بالأساس للسويد والدنمرك صعوبات في مواصلة المنافسة على خفض التكاليف منذ سنوات قبل أن تضرب جائحة فيروس كورونا قطاع الطيران. وتحتاج الشركة لجذب المزيد من المستثمرين وتأمين تمويل طارئ قائلة إنه يتعين عليها أولا خفض التكاليف من أجل تحقيق أهدافها.

وقال الطيارون العاملون بوحدة تابعة للشركة التي تأسست قبل 75 عاما الأسبوع الماضي إنهم مستعدون لقبول خفض في الأجور ومزايا أقل لكن الشركة قالت إن التنازلات المعروضة غير كافية لتتمكن من تنفيذ خطة الإنقاذ المعلنة في فبراير شباط.

وتطالب الاتحادات كذلك بإعادة الطيارين الذين تم الاستغناء عنهم وقت الجائحة للعمل.

وقال أحد الوسطاء أمس السبت إن الأطراف أحرزت تقدما لكن هناك قضايا لم تُحل بعد.

وقالت الشركة يوم الخميس إن الإضراب تسبب في إلغاء 2550 رحلة مما أثر على 270 ألف راكب وكلفها ما بين 94 مليونا و123 مليون دولار.