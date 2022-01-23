مفاوضات جدية لاستحواذ "لوفتهانزا" الألمانية على 40% في شركة ITA الإيطالية

تجري شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا Lufthansa، سلسلة من المفاوضات لشراء حصة 40% في شركة الخطوط الجوية الإيطالية ITA Airways، التي ستخلف شركة أليتاليا Alitalia المفلسة المملوكة للدولة، حسبما نقلت وكالة رويترز

وقال أحد المصادر، إن لوفتهانزا وITA تجريان محادثات حاليًا بشأن الصفقة، لكن الأمر قد يستغرق أكثر من بضعة أيام للتوصل إلى اتفاق شامل، ومن الممكن الإعلان عن الصفقة الأسبوع المقبل.

لم يشأ متحدّث باسم ITA التي تأسست على أنقاض شركة الطيران الإيطالية أليتاليا التي راكمت الخسائر المالية، الإدلاء بأي تعليق مكتفياً بالإشارة إلى أن خطة استراتيجية ستقدّم لمجلس إدارة الشركة في 31 يناير/كانون الثاني. ولا مانع من الشراكة. بحسب رويترز.

بدأت ITA Airways الطيران في 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع ما يقرب من 2300 موظف وأسطول أقل من نصف حجم الأسطول الذي تديره شركة أليتاليا، الناقل الوطني السابق البالغ من العمر 75 عامًا والذي مر بسلسلة مذهلة من عمليات إعادة الهيكلة وتغيير الملكية.

ونقلت رويترز عن مصادر في 12 يناير/ كانون الثاني إن ITA على اتصال مع شركات طيران من بينها لوفتهانزا، British Airways وDelta Air Lines ومقرها الولايات المتحدة من أجل شراكة في رأس المال الشركة.

وقال متحدث باسم لوفتهانزا حينها، إن شركته منفتحة أيضًا على إمكانية الشراكة مع ITA، بينما نفت Delta أنها تخطط للاستثمار في ITA.

تمتلك الحكومة الألمانية حاليًا 14% من أسهم لوفتهانزا بعد خطة إنقاذ في ذروة جائحة فيروس كوفيد-19 في عام 2020 وتهدف إلى بيع حصتها بالشركة بحلول 2023 على أبعد تقدير.

وأنقذت ألمانيا وسويسرا والنمسا وبلجيكا المجموعة من الإفلاس بدعم مالي بقيمة 9 مليارات يورو (10.21 مليار دولار) وافقت عليه المفوضية الأوروبية.