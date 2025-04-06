مفاوضات غزة.. مقترح يجمع بين مطالب إسرائيل ومرونة حماس

أفادت مصادر مطلعة بأن القاهرة عرضت مقترحا جديدا من أجل وقف النار، بالتزامن مع تواصل المساعي المصرية من أجل إعادة التهدئة إلى قطاع غزة، بعدما استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية منذ الشهر الماضي.

إلا أن العديد من التكهنات سادت حول هذا المقترح، ما دفع مصدر فلسطيني مطلع إلى التأكيد على أن كل ما يشاع حول خطوة قدمت لحماس عار عن الصحة.

ترتيبات اليوم التالي

كما أضاف المصدر للعربية/الحدث، اليوم الأحد، أن حماس أبدت مرونة فيما يتعلق باليوم التالي للحرب.

وأوضح أن وفد فتح لا يزال يجري لقاءات مع المسؤولين المصريين حول ترتيبات اليوم التالي وتولي الحكومة الفلسطينية الإشراف على لجنة تدير القطاع.

إلى ذلك، أكد أن القاهرة قدمت مقترحا يجمع بين ما وافقت عليه حماس وبين ما تطالب به إسرائيل.

وختم مشددا على أن الجانب المصري متفائل لجهة نجاح المقترح لاسيما على ضوء لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي دونالد ترامب غدا الاثنين في واشنطن، علماً أن ترامب كان اتصل يوم الثلاثاء الماضي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وناقشا موضوع غزة، وعودة الأسرى.

يشار إلى أن إسرائيل التي عادت إلى قصف غزة في 18 مارس الماضي، بعد تهاوي اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانها فقي 19 يناير الماضي، كانت رفضت أكثر من مرة أن تدير السلطة الفلسطينية القطاع المدمر، ناهيك عن حماس.

كما طالبت بتسليم الحركة سلاحها، وخروج قادتها من غزة، ما اعتبرته حماس سابقا خطا أحمر.