مفاوض أوكراني: روسيا بدأت “تُدرك الكلفة الحقيقية للحرب”

قال مفاوض أوكراني، السبت، إن روسيا بدأت “تُدرك الكلفة الحقيقية للحرب”، في مواجهة المقاومة الأوكرانية، مؤكدا أن المفاوضات بين وفدَي البلدين بدأت تصبح “بناءة”.

وفي مقابلة في لفيف غربي أوكرانيا مع صحيفة “ذي غلوب آند ميل” الكندية، قال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك إنه بدأ يلمس تحولا في الموقف الروسي في ظل المقاومة الأوكرانية والعقوبات الدولية.

وصرح بودولاك “في بداية الحرب أصروا (الروس) على الهيمنة الكاملة. لم يتوقعوا مقاومة قوية كهذه من أوكرانيا”.

وأضاف المسؤول الذي شارك في أول جولتَي محادثات بين روسيا وأوكرانيا على حدود بيلاروس “لقد بدأوا للتو في إدراك الكلفة الحقيقية للحرب. وبدأنا الآن في إجراء مفاوضات بناءة”.

وذكر الوفد الأوكراني أنّ من المقرر عقد جولة ثالثة من المحادثات الاثنين.

وأكد مستشار الرئيس الأوكراني أن الروس “فقدوا عددا كبيرا جدا من المعدات والأفراد. العقوبات التي لم نشهدها من قبل تُدمّر اقتصادهم. بلدهم صار مارقا على المسرح الدولي ودعايتهم لا تعمل”.

وكرر بودولاك دعوة حلف شمال الأطلسي إلى إنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.

وبينما شدد على أن الطرفين المتفاوضين اتفقا على عدم مناقشة تفاصيل المحادثات، أشار بودولاك إلى أن الأهداف الأوكرانية ما زالت تتمثل في وقف فوري لإطلاق النار وتوفير ضمانات أمنية بعدم تعرض أوكرانيا للهجوم مرة أخرى وتعويض “هام” عن الخسائر في الأرواح والأضرار التي لحقت بالمدن الأوكرانية.