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مفاوض أوكراني: يجب عقد لقاء مباشر بين بوتين وزيلينسكي للتوصل لاتفاق

16 - مارس - 2022
آخر تحديث: 16 - مارس - 2022 5:41 مساءً
رئيس أوكرانيا ونظيره الروسي

رئيس أوكرانيا ونظيره الروسي

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قال مفاوض أوكراني، اليوم الأربعاء، إن موقف بلاده في محادثات السلام مع روسيا محدد للغاية وإن مطالبها التي تشمل وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الروسية يجب مناقشتها في محادثات مباشرة بين رئيسي البلدين.

وأضاف المفاوض ميخايلو بودولياك على تويتر: “موقفنا في المفاوضات محدد تماما ويتركز على ضمانات أمنية ملزمة قانونا ووقف إطلاق النار وانسحاب القوات الروسية. ويمكن فعل ذلك فقط من خلال حوار مباشر بين رئيسي أوكرانيا وروسيا الاتحادية”.

وأكد الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، أن عمليته العسكرية في أوكرانيا “ناجحة”، موضحا أن موسكو لن تدع هذا البلد يتحول إلى “منصة” يتم الانطلاق منها لتهديد روسيا.

ويواصل الجيش الروسي عملياته العسكرية من مختلف المحاور والجبهات خصوصا في العاصمة حيث دوت صفارات الإنذار منذ الصباح وسقطت صواريخ، وسط تأكيد القائد العام للجيش الأوكراني أن الدفاع عن كييف مهمة إستراتيجية.

وفي ماريوبول الإستراتيجية المطلة على الساحل الشمالي لبحر آزوف جنوب شرقي أوكرانيا، قالت سلطات المدينة إن البحرية الروسية تشارك في القصف وسط استمرار عمليات إجلاء المدنيين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وعلى الجانب السياسي، رفضت أوكرانيا مقترحا لتحولها إلى دولة محايدة على غرار النمسا أو السويد، ويأتي ذلك ردا على تصريحات الكرملين بأن من شأن الاتفاق على هذه الصيغة أن يكون حلا وسطا لإنهاء الصراع.

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