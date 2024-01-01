الأثنين 19 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 1 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مفتي ليبيا يطالب الدول الإسلامية بقطع العلاقات مع الإدارة الأميركية

منذ ساعة واحدة
مفتي عام ليبيا الشيخ الدكتور الصادق الغرياني

مفتي عام ليبيا الشيخ الدكتور الصادق الغرياني

A A A
طباعة المقال

طالب مفتي عام ليبيا الشيخ الدكتور الصادق الغرياني حكام الدول الإسلامية وشعوبها بقطع العلاقات مع الإدارة الأميركية على خلفية دعمها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال الشيخ الصادق الغرياني -في حديث تلفزيوني- إن هذه المقاطعة يجب أن تشمل العلاقات الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية بين الولايات المتحدة والدول الإسلامية من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، واصفا ذلك بأنه واجب فرضه الله تعالى على المسلمين.

وشدد الغرياني على وجوب استمرار هذه المقاطعة إلى أن ينتهي العدوان الإسرائيلي المدعوم أميركيا على غزة وفلسطين، وإلى أن يُسْمَحَ بإدخال الغذاء والدواء والإغاثة إلى أهل غزة الذين يجوعون الآن ويموتون من الفاقة والحاجة، حسب قوله.

ووصف الغرياني السكوت على ما يجري في غزة من فظاعة وشناعة وإجرام بأنه تَوَلٍّ للكافرين.

وأعلن مفتي عام ليبيا أن المقاومة الفلسطينية تحقق الانتصارات على العدو الإسرائيلي الذي أصبح لا يقدر على ما وصفها بالضربات الموجعة التي توجهها المقاومة الفلسطينية إليه في غزة والضفة الغربية.

وخاطب مفتي ليبيا المقاومة الفلسطينية بقوله “إن جهادكم هو دفاع عن النفس، وهو جهاد مشروع، بل واجبٌ تقومون به نيابة عن الأمة كلها التي تخلت في مجملها عنكم، وبخاصة حكام المسلمين الذين تخلوا عن الجهاد وعن المجاهدين”.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من أخبار العالم

ايتمار بن غفير
غزة تحت النار
بن غفير: الترويج لحل يشجّع على هجرة سكان غزة حل صحيح وعادل
المدمرة الإيرانية "ألبرز"
المدمرة الإيرانية "ألبرز" تدخل البحر الأحمر
وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت
غزة تحت النار
غالانت: بعض سكان التجمعات شمالي غزة سيتمكنون من العودة قريباً

الأكثر قراءة

طائرة - تعبيرية
طائرة أقلعت فجر 2024 وحطّت مساء 2023.. وركّابها يحتفلون مرّتين!
صور نشرتها حماس لأنفاقها (رويترز)
غزة تحت النار
صحيفة لوتان: أنفاق حماس على وشك الإغلاق اليوم على الجيش الإسرائيلي
رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هليفي
غزة تحت النار
لماذا لا يحضر رئيس الأركان الإسرائيلي اجتماعات الحكومة.. قناة إسرائيلية تكشف السبب!