مفتي مصر يتحدث عن أفعال “محرمة” يقوم بها المصريون يومياً!

ذكرت صحيفة “الوطن” ان مفتي مصر شوقي علام حرّم الظاهرة المنتشرة في الآونة الأخيرة بين بعض المصريين، وهي السخرية من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي عبى الصور المضحكة والمركبة “الكوميكس”.

وأوضح ردا على حكم السخرية من الأشخاص عن طريق الكوميكس، قائلا: “تصوير وبث فيديوهات وصور على شكل كوميكس تسخر من الأشخاص أمر مذموم شرعًا، ومجرم قانونا”.

وتابع: “كما يزداد الأمر ذمًا وجرمًا عندما يتعلق الكوميكس بالأشخاص الذين يتصدرون لاحتواء الأزمات الصحية والبيئية والاقتصادية في بلادنا لا سيما أَن أوقات الأزمات تستدعي أصالةً توافر الجهود من أبناء المجتمع والتفافهم كلُحْمَة واحدة في مواجهة التحديات والصعوبات، وليس من أخلاق المسلم التَّذَمُّر أوقات الأزمات والسخرية ممن هو قائم على حَلِّها أو التقليل مِن شأنه دون تقديم أي جُهْدٍ إيجابي يساعد في حَلِّ الأزمات واحتوائها.

وأوضح مفتي الجمهورية، أن حرية التعبير عند المسلمين، يجب أن تكون منظبطة وتراعي عدة أشياء، منها المنع من التَّهَكُّم وازدراء الغير على سبيل السخرية، ولو بصورةٍ أو تعليق.