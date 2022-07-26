مفوضة الطاقة الأوروبية: خفض الغاز الروسي لأوروبا "له دوافع سياسية"

قالت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، الثلاثاء إن إعلان شركة جازبروم الروسية العملاقة للغاز أنها ستخفض مزيدا من عمليات التسليم إلى أوروبا هذا الأسبوع له دوافع سياسية، رافضة ادعاء الشركة بأنها قطعت الإمدادات لأنها كانت بحاجة إلى وقف تشغيل التوربينات.

وأضافت سيمسون لدى وصولها إلى بروكسل لحضور اجتماع لوزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي “نعرف أنه ليس هناك سبب فني للقيام بذلك. هذا تحرك بدوافع سياسية وعلينا أن نكون على استعداد لذلك. ولهذا السبب تحديدا يعتبر التخفيض الوقائي لطلبنا على الغاز استراتيجية حكيمة”.

أعلن عملاق الغاز الروسي جازبروم، الاثنين، عن إيقاف توربين آخر في خط أنابيب نورد ستريم 1 للصيانة، وهو ما سينتج عنه انخفاض في تدفقات الغاز.

وقالت الشركة إنه بسبب توقف التوربين، ستبلغ تدفقات الغاز من خلال خط الأنابيب 33 مليون متر مكعب يوميا بدءا من الساعة 0400 بتوقيت جرينتش في 27 يوليو تموز، انخفاضا من الطاقة الكاملة البالغة أكثر من 160 مليون متر مكعب يوميا.

الروسية تعلن عن إيقاف محرك آخر في نورد ستريم 1 وتقول تدفقات الغاز عبر خط الأنابيب ستنخفض إلى 33 مليون متر مكعب يوميا من 27 يوليو.

أفادت تقارير إعلامية، الخميس، أن الشركة المشغلة لخط أنابيب “نورد ستريم 1” أعلنت عن أول تدفق للغاز الروسي إلى ألمانيا بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.

ونقلت مجلة “شبيغل” وصحيفة “إف.إيه.زد” اليومية عن تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، أن شحنات الغاز عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1” استؤنفت اليوم الخميس بعد أعمال الصيانة وعاد الغاز يتدفق مرة أخرى.

وفي وقت سابق، قال مصدران روسيان مطلعان على خطط التصدير لرويترز، إن تدفقات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 من المرجح أن تستأنف في الوقت المحدد، الخميس، بعد الانتهاء من الصيانة المقررة لكن بأقل من طاقتها الكاملة.