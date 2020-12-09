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مفوضة حقوق الإنسان: تعهدات بايدن مبشرة

منذ دقيقة واحدة
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن

الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن

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اعتبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت،خلال مؤتمر صحفي، تعهدات الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بوقف تفريق أسر المهاجرين والتصدي للعنصرية وتغير المناخ بالمبشرة.

وأضافت باشيليت أن “تلك التعهدات مبشرة وقد تصحح انتكاسات حدثت في عهد الرئيس دونالد ترامب”.

وقالت المفوضة الأممية “قطع مجموعة من التعهدات الواعدة مثل حماية الأطفال الوافدين، وأرى أن من الرائع وقف تفريق الأسر، وبالطبع كل الأمور المتعلقة بالحدود والحدود مع المكسيك”.

وتابعت “إذا نفذت هذه التعهدات فأعتقد أنه سيكون لها تأثير إيجابي على حقوق الإنسان في الولايات المتحدة وفي العالم، ويمكنها كذلك تصحيح سياسات اتبعتها إدارة ترامب وأدت إلى انتكاسات خطيرة فيما يتعلق بحقوق الإنسان ومنها حقوق المرأة وحقوق المثليين والمثليات ومزدوجو التوجه الجنسي والمتحولون جنسيا وحقوق المهاجرين والصحفيين”.

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