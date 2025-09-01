الأثنين 9 ربيع الأول 1447 ﻫ - 1 سبتمبر 2025 |
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تخطط لخفض الإنفاق رغم تزايد النزوح

منذ 36 دقيقة
آخر تحديث: 1 - سبتمبر - 2025 5:52 مساءً

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

أظهرت نسخة من ميزانية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين اليوم الاثنين أن المفوضية تعتزم تقليص ميزانيتها بنحو الخُمس العام المقبل لتعرضها “لضغوط مالية” رغم تسبب الحرب في السودان وأزمات أخرى في زيادة أعداد النازحين.

وأشارت الوثيقة المنشورة على الإنترنت اليوم إلى أن المفوضية تخطط أيضا لإغلاق مكتبها بمنطقة جنوب القارة الأفريقية وإلغاء نحو 4000 وظيفة، إذ ستوفر لها التخفيضات 8.5 مليار دولار لإنفاقها في 2026، انخفاضا من 10.2 مليار في 2025.

ولم تتطرق الوثيقة لتفاصيل الضغوط المالية. وتعرضت وكالات الإغاثة لصدمة بسبب خفض التمويل من جانب كبار المانحين بقيادة الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى أعطت الأولوية للإنفاق الدفاعي بسبب المخاوف المتزايدة من روسيا.

وتتوقع المفوضية، ومقرها جنيف، أن يرتفع عدد النازحين قسرا وعديمي الجنسية العام المقبل إلى رقم قياسي عالمي جديد يبلغ 136 مليون شخص، ارتفاعا من 129.9 مليون في 2024.

وأوضحت الوثيقة أن إغلاق مكتب المفوضية في بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا سيدخل حيز التنفيذ في أول أكتوبر تشرين الأول وستستوعب المكاتب الأخرى عملياته.

ويستضيف الجنوب الأفريقي اللاجئين الفارين من الصراع في جمهورية الكونجو الديمقراطية والنازحين بسبب تمرد في شمال موزمبيق.

والولايات المتحدة تاريخيا أكبر جهة مانحة لمفوضية اللاجئين بفارق كبير عن الدولة التي تليها.

    المصدر :
  • رويترز

