الأربعاء 13 ذو الحجة 1445 ﻫ - 19 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مفوضية حقوق الإنسان: إسرائيل ربما انتهكت قوانين الحرب في غزة

منذ 3 دقائق
مجزرة إسرائيلية مروعة بحق نازحين غرب رفح جنوبي غزة

مجزرة إسرائيلية مروعة بحق نازحين غرب رفح جنوبي غزة

A A A
طباعة المقال

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الأربعاء إن القوات الإسرائيلية ربما انتهكت على نحو متكرر المبادئ الأساسية لقوانين الحرب وأخفقت في التمييز بين المدنيين والمقاتلين في حملتها العسكرية على قطاع غزة.

وفي تقرير يقيم ستة هجمات إسرائيلية أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين وتدمير بنية تحتية مدنية، ذكرت المفوضية أن القوات الإسرائيلية “ربما انتهكت على نحو ممنهج مبادئ التمييز والتناسب والتدابير الاحترازية في الهجوم”.

وأسفر الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي على غزة عن استشهاد أكثر من 37372 فلسطينياً وأصابة 85452 في الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

هجمات روسية بطائرات مسيرة على كييف
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أوكرانيا تعلن إسقاط 19 مسيرة أطلقتها روسيا
كيم جونغ أون وبوتين
بوتين من كوريا الشمالية: روسيا تحارب "سياسة الهيمنة" الأميركية
فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون
بوتين من بيونغ يانغ: "وثيقة تأسيسية جديدة" للعلاقات الثنائية باتت "جاهزة"

الأكثر قراءة

بلدية القاع
نداء عاجل من رئيس بلدية القاع
نجيب ميقاتي
رسالة تحذير من نتنياهو للرئيس ميقاتي!
جبران باسيل
باسيل يعود إلى بيت طاعة "الحزب" مهزوماً