مفوض أوروبي: حشد تأييد دول الاتحاد لفرض عقوبات على إسرائيل "ليس سهلا"

قال ماروش شفتشوفيتش مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي الخميس إنه ليس من السهل حشد التأييد المطلوب من دول التكتل للتصديق على مقترحات المفوضية الأوروبية لتعليق اتفاق التجارة الذي يؤثر على صادرات السلع الإسرائيلية بسبب حرب غزة.

وأضاف أمام لجنة برلمانية أيرلندية “في المجلس يكون التصويت بالأغلبية المؤهلة. لن أخفيكم سرا أن حتى هذا لن يكون سهلا من الدول الأعضاء”.

وفي آخر المستجدات، قال أسطول الصمود العالمي، الذي يحاول إيصال المساعدات إلى غزة، إن القوات البحرية الإسرائيلية تمارس “سلوكا عدائيا” ضد القوارب المشاركة فيه.

وأضاف الأسطول في منشور على “تيليغرام”: “تعرض القارب فلوريدا لاصطدام متعمد في البحر. واستُهدف قاربا يولارا وميتيك وغيرهما بخراطيم المياه”.

وذكر أن جميع الركاب على متن القوارب سالمون.

ويمثل تصدي إسرائيل للسفن المشاركة في أسطول الصمود الذي كان متجها لكسر الحصار عن قطاع غزة خرقا جديدا للقانون الدولي، لأنها هاجمت سفنا لم تكن في مياهها الإقليمية، وفقا لما أكده محللون وخبراء.

وجاءت عملية التصدي الإسرائيلي للأسطول رغم تحذيرات أوروبية من الإقدام على هذه الخطوة، وبعد فشل محاولات من جانب البحرية الإسرائيلية لدفع المشاركين فيه عن مواصلة رحلتهم.

وهاجمت البحرية الإسرائيلية الأسطول وطالبت السفن المشاركة فيه بالتوجه لميناء أسدود حيث ينتظر 500 جندي إسرائيلي للتعامل مع النشطاء الذين كانوا على متن السفن، كما قالت مراسلة الجزيرة في فلسطين نجوان سمري.

ونشرت البحرية صورة لإحدى المجندات وهي توجه تحذيرا للأسطول من على متن سفينة بحرية وتطالبهم بتغيير مسارهم إلى الميناء الإسرائيلي.

وكانت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي قالت إن اعتراض الأسطول يعتبر اعتداء على سيادة الدول التي يشارك مواطنوها فيه وسيكون تجاوزا للقانون الدولي.

كما قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن مواطنيه الموجودين على متن الأسطول يتمتعون بحماية دبلوماسية.

وتخطى الأسطول حاجز 90 ميلا بحريا عن سواحل غزة وتخطى المنطقة التي أوقفت فيها السفينة مادلين ووصل للنقطة الأكثر خطورة في مساره، قبل تعامل الإسرائيليين معه.

وكانت وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني، قالت في وقت سابق إن صورة إسرائيل تضررت كثيرا بسبب الحرب على غزة وخصوصا في أوساط الشباب اليهود الأميركيين، في حين يدرس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تل أبيب. وأضافت أن إسرائيل باتت منبوذة وأن صورتها الموغلة في السوء لن يصلحها حتى وقف هذه الحرب.

وقال مراسل الجزيرة حسان مسعود من على متن “السفينة شيرين أبو عاقلة” إن البحرية الإسرائيلية اقتحمت سفينة “ألما” التي تقود الأسطول ويشارك فيها مراسل الجزيرة يونس آيت ياسين.

كما تم اقتحام سفينة “سيروس” على متنها مراسلة قناة الجزيرة مباشر حياة اليماني، وكذلك سفينة أدارا التي تضم ناشطين وشخصيات كبيرة من بريطانيا وأميركا ونيوزيلندا.