مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: على إسرائيل حماية الفلسطينيين

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الجمعة إنه يتعين على إسرائيل أن تتخذ إجراءات فورية لحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية حيث يجدون أنفسهم مستهدفين بمزيد من أعمال العنف منذ اندلاع الصراع مع حماس الشهر الماضي.

وقال فولكر تورك لصحفيين في العاصمة الأردنية عمان “أناشد أيضا السلطات الإسرائيلية، وبشكل عاجل، أن تتخذ تدابير فورية لضمان حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية، الذين يتعرضون للعنف يوميا من جانب القوات الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين وسوء المعاملة والاعتقالات والإجلاء والترهيب والإذلال”.