مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحذر من تراجع الحريات

حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الاثنين، من أن المكاسب التي تم تحقيقها خلال العقود الماضية في مجال حقوق الإنسان تشهد تضييقا وربما انتكاسة، وقال إن الغزو الروسي “الأخرق” لأوكرانيا هو مثال على القمع.

وفي كلمة في اليوم الافتتاحي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بحضور أكثر من 100 وزير ورئيس دولة، أوضح تورك “معظم التقدم الذي تم إحرازه على مدار عقود يشهد تضييقا وحتى انتكاسة في بعض الجوانب”.

ودعا الدول إلى العمل للتغلب على خلافاتها وخلق “إجماع عالمي جديد حول حقوق الإنسان”.