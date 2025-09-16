الثلاثاء 24 ربيع الأول 1447 ﻫ - 16 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو إسرائيل "لوقف المذبحة" يغزة

منذ 55 دقيقة
مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك

مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك

A A A
طباعة المقال

دعا فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إسرائيل إلى الوقف الفوري لهجومها البري على مدينة غزة الذي بدأ اليوم الثلاثاء 16\9\2025، قائلا إن الأدلة تتزايد على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وربما أكثر من ذلك.

وأضاف في تصريحات للصحفيين في جنيف “لا يسعني إلا أن أفكر فيما يعنيه ذلك بالنسبة للنساء، والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، والأشخاص ذوي الإعاقة، إذا ما تعرضوا للهجوم مرة أخرى بهذه الطريقة. وعلي أن أقول إن الرد الوحيد على ذلك هو: أوقفوا المذبحة”.

وأضاف “الفلسطينيون والإسرائيليون يصرخون من أجل السلام. الجميع يريد وضع حد لهذا، وما نراه هو مزيد من التصعيد وهو أمر غير مقبول على الإطلاق”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

فلسطينيون يتفقدون موقع الغارات الجوية الإسرائيلية على برج الغفاري الذي تم إخلاؤه، في مدينة غزة، 15 سبتمبر 2025. رويترز
غزة تحت القصف
اليونيسف: توقع فرار أطفال مدينة غزة أمر "غير إنساني"
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل. رويترز
بسبب حربها على غزة.. الاتحاد الأوروبي سيوافق غداً على فرض عقوبات جديدة على إسرائيل
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الديوان الأميري، في الدوحة، قطر، 16 سبتمبر 2025. رويترز
أمير قطر ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان التعاون الدفاعي

الأكثر قراءة

النائب جميل السيد
تصريحات خطيرة لجميل السيد عن حزب الله.. فساد ورشاوى للتأثير على القضاء!
غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
تصعيد محتمل على جبهة لبنان.. مؤشرات مقلقة في الأفق!
الرئيس جوزاف عون
خطاب الرئيس خرج عن التقليد