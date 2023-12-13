الأربعاء 29 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 13 ديسمبر 2023 |
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مفوض الأمم المتحدة لللاجئين يتوقع المزيد من النزوح بسبب صراع غزة

منذ 8 دقائق
نازحون من شمال غزة إلى جنوبها - فرانس برس

نازحون من شمال غزة إلى جنوبها - فرانس برس

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قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي اليوم الأربعاء إنه يتوقع المزيد من النزوح في منطقة الشرق الأوسط بسبب الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الذي أدى إلى نزوح 85 بالمئة من سكان غزة داخليا.

وأضاف خلال المنتدى العالمي للاجئين في جنيف “الأحداث التي وقعت في إسرائيل وغزة منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول تتجاوز نطاق اختصاص مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين… لكن من المؤسف أننا نتوقع تعرض المدنيين للمزيد من سقوط القتلى والمعاناة وكذلك المزيد من النزوح الذي يهدد المنطقة”.

هذا وجدد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الأربعاء دعوته إلى وقف “فوري” لإطلاق النار في غزة وحث على إنهاء معاناة الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال الزعيم الروحي لأكثر من 1.35 مليار كاثوليكي في العالم الأربعاء “أجدد ندائي من أجل وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية”.

وتابع “فلتنتهي هذه المعاناة الكبيرة للإسرائيليين والفلسطينيين”، وحث على إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.

    المصدر :
  • رويترز

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