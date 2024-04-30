مفوض الأونروا: زيادة المساعدات إلى غزة لا تكفي لتجنب المجاعة

أعلن فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الثلاثاء 30 نيسان/أبريل 2024، أن إمدادات الغذاء والمساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة قد زادت في شهر أبريل، إلا أنها لا تزال غير كافية لتجنب حدوث مجاعة.

وأوضح أنه على الرغم من زيادة المساعدات في شهر أبريل، إلا أن هذا الزيادة لا تلبي الاحتياجات الإنسانية الطارئة في القطاع، وتبقى الوضع مترديًا وقد يؤدي إلى تفاقم

وأضاف في مؤتمر صحفي في جنيف “صحيح أن المزيد من الإمدادات دخل خلال شهر أبريل، لكن هذا لا يزال غير كاف لتجنب المخاطر”، مضيفا أن هناك سباقا مع الزمن للتصدي للجوع والمجاعة.

وقال إن هناك عددا قليلا من الدول لا يزال يحظر تمويل الأونروا في أعقاب اتهامات إسرائيلية بضلوع عدد من موظفي الوكالة في هجمات حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول. وأضاف أن الوكالة جمعت 115 مليون دولار من الأموال الخاصة.