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مفوض الأونروا يحذر.. "الأسوأ لم يأت بعد"!

منذ 39 دقيقة
مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني

مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني

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أوضح المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني أن أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل يشمل توفير المساعدات الأساسية التي تشتد الحاجة إليها.

وحذر لازاريني من أن الهجوم الإسرائيلي على رفح التي يتركز فيها نحو 1.4 مليون نازح بات وشيكا.

لافتاً أيضاً إلى أنه لا مكان آمنا يقصده سكان غزة، ورغم كل الفظائع التي عاشوها وشاهدناها يبدو أن الأسوأ لم يأت بعد.

كما أكد على ألا قدرة للوكالة على استيعاب الصدمات المالية خاصة في ظل احتدام الحرب في غزة.

مشيراً إلى ان نتنياهو صرح بأن الأونروا لن تعمل في غزة بعد الحرب وهذا يجري تنفيذه حاليا بتدمير بنيتنا التحتية.

ورأى لازاريني أن الحملة ضد الأونروا هدفها تغيير المعايير القائمة منذ فترة طويلة للسلام في الأراضي المحتلة، والحديث عن وقف عمل الأونروا يعزز الاعتقاد بأن الوكالة يمكن تفكيكها دون مساس بحقوق الفلسطينيين.

وأوقفت الولايات المتحدة، أكبر مانح لوكالة التابعة للأمم المتحدة، ودول أخرى التمويل بعد أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفي أونروا بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي شنه مقاتلو حركة حماس.

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