مفوض حقوق الإنسان: الغارات الإسرائيلية أصابت مباني ومدارس في قطاع غزة

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء نقلا عن معلومات جمعها مكتبه إن العمليات الجوية الإسرائيلية في قطاع غزة أصابت مبان سكنية من بينها أبراج كبيرة بالإضافة إلى مدارس ومبان تابعة للأمم المتحدة وهو ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين.

وأضاف تورك في بيان “القانون الإنساني الدولي واضح: الالتزام بتوخي الحذر دوما لتجنب (سقوط) مدنيين وأهداف مدنية يتعين تطبيقه طوال الهجمات”.

وردا على إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت تشديد الحصار على قطاع غزة، قال تورك إن القانون الدولي يحظر “الحصار” الذي يعرض حياة المدنيين للخطر.