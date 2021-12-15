مقاتلات "إف - 35" قريبا في الإمارات؟ هذا ما قاله بلينكن

صرّح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن بلاده مستعدة للمضي قدما في صفقة بيع مقاتلات الجيل الخامس “إف – 35” وطائرات مسيرة للإمارات إذا كانت أبوظبي لا تزال مهتمة بذلك.

وكانت وكالة “رويترز” قد نقلت في وقت سابق عن مسؤول إماراتي قوله إن أبو ظبي أبلغت واشنطن أنها ستعلق المناقشات حول شراء مقاتلات “إف-35”.

وأوضح المسؤول الإماراتي أن الاشتراطات الفنية والقيود على العمليات وتحليل التكاليف والفوائد أدت إلى “إعادة تقييم” صفقة شراء المقاتلات الأمريكية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الولايات المتحدة “تظل موردا مفضلا للمتطلبات الدفاعية المتطورة، وقد يعاد فتح المناقشات بشأن الطائرة إف-35 مستقبلا”.

وكانت الولايات المتحدة والإمارات قد وقعتا اتفاقا مبدئيا بشأن صفقة بقيمة 23 مليار دولار تزود واشنطن بموجبها أبو ظبي بـ50 مقاتلة من الجيل الخامس طراز “إف – 35″، إضافة إلى طائرات مسيرة من طراز “ريبر” وذخائر متطورة.

يشار إلى أن الإمارات كانت قد أبرمت مطلع ديسمبر الجاري صفقة عسكرية كبرى مع فرنسا بقيمة 17 مليار يورو، تحصل بموجبها على 80 طائرة فرنسية مقاتلة من طراز “رافال”، و12 مروحية من طراز “كاراكال”.