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مقاتلات التحالف تشنّ غارات جوية على مواقع مليشيا الحوثي في صنعاء

17 - يناير - 2022
طيران التحالف العربي

طيران التحالف العربي

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أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أنه بدأ شنّ غارات جوية على صنعاء في اليمن، بعد الاعتداء الذي استهدف العاصمة الإماراتية أبو ظبي وأوقع ثلاثة قتلى.

وقال التحالف في بيان له: “استجابة للتهديد والضرورة العسكرية بدء ضربات جوية في صنعاء”.

وأضاف: “استهدفنا قيادات إرهابية شمال العاصمة صنعاء”، مشيرا إلى أن “الموقف العملياتي يتطلب استمرار الضربات استجابة للتهديد”.

يشار إلى أن المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، كان قد أكد أن استهداف ميليشيات الحوثي الأعيان المدنية في السعودية والإمارات يمثل جرائم حرب.

وقال المالكي إن استهداف ميليشيات الحوثي الأعيان المدنية في السعودية والإمارات يمثل جرائم حرب يتوجب محاسبة مرتكبيها.

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