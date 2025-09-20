الأحد 28 ربيع الأول 1447 ﻫ - 21 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقاتلات بريطانية تبدأ مهمة دفاع جوي لحلف الأطلسي فوق بولندا

منذ 11 ثانية
مقاتلات بريطانية

مقاتلات بريطانية

A A A
طباعة المقال

أعلنت الحكومة البريطانية أن مقاتلاتها نفذت أول طلعة دفاع جوي لحلف شمال الأطلسي فوق بولندا في إطار مهمة “الحارس الشرقي” التابعة للحلف، والتي تهدف إلى تعزيز دفاعات التحالف الغربي في أعقاب توغل روسي بطائرة مسيرة هذا الشهر.

وقال وزير الدفاع جون هيلي في بيان إن المهمة، التي أعلنتها الحكومة البريطانية يوم الاثنين في أعقاب التوغلات في المجال الجوي البولندي، تبعث “برسالة واضحة: سيتم الدفاع عن المجال الجوي لحلف الأطلسي”.

أقلعت طائرتان من طراز تايفون تابعتان لسلاح الجو الملكي البريطاني من قاعدة عسكرية في شرق انجلترا مساء الجمعة للقيام بدوريات في سماء بولندا وردع التهديدات الجوية الروسية والتصدي لأي تهديدات، بما في ذلك الطائرات المسيرة، وفقا للبيان الذي أضاف أن الطائرتين عادتا بسلام إلى المملكة المتحدة صباح السبت.

وأعلنت الحكومة البريطانية أن ذلك يأتي ردا على “أخطر انتهاك” للمجال الجوي لحلف الأطلسي من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى الآن منذ حربه الشاملة غير المشروعة في أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود يحضر مؤتمراً صحفياً مع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني (ليس في الصورة)، في دمشق، سوريا، 31 مايو/أيار 2025. رويترز
وزير الخارجية السعودي: القضية الفلسطينية على رأس أولويات المملكة بكل المحافل الدولية
الدعوات لمقاطعة إسرائيل
صحف عالمية: الدعوات لمقاطعة إسرائيل تتسع لتشمل الرياضة والفنون والأوساط الأكاديمية
البيت الأبيض
البيت الأبيض: رسوم تأشيرة إتش-1بي لن تنطبق على حامليها حالياً

الأكثر قراءة

الرئيس جوزاف عون
إنجاز لبناني.. وهذا ما سيتحدّث عنه الرئيس عون!
الموفدة الأميركيّة مورغان اورتاغوس
رسالة إلى لبنان... عشيّة زيارة أورتاغوس!
إيلي محفوض
محفوض رداً على قاسم: المملكة لا تتعاطى مع ميليشيا!