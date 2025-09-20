مقاتلات بريطانية تبدأ مهمة دفاع جوي لحلف الأطلسي فوق بولندا

أعلنت الحكومة البريطانية أن مقاتلاتها نفذت أول طلعة دفاع جوي لحلف شمال الأطلسي فوق بولندا في إطار مهمة “الحارس الشرقي” التابعة للحلف، والتي تهدف إلى تعزيز دفاعات التحالف الغربي في أعقاب توغل روسي بطائرة مسيرة هذا الشهر.

وقال وزير الدفاع جون هيلي في بيان إن المهمة، التي أعلنتها الحكومة البريطانية يوم الاثنين في أعقاب التوغلات في المجال الجوي البولندي، تبعث “برسالة واضحة: سيتم الدفاع عن المجال الجوي لحلف الأطلسي”.

أقلعت طائرتان من طراز تايفون تابعتان لسلاح الجو الملكي البريطاني من قاعدة عسكرية في شرق انجلترا مساء الجمعة للقيام بدوريات في سماء بولندا وردع التهديدات الجوية الروسية والتصدي لأي تهديدات، بما في ذلك الطائرات المسيرة، وفقا للبيان الذي أضاف أن الطائرتين عادتا بسلام إلى المملكة المتحدة صباح السبت.

وأعلنت الحكومة البريطانية أن ذلك يأتي ردا على “أخطر انتهاك” للمجال الجوي لحلف الأطلسي من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى الآن منذ حربه الشاملة غير المشروعة في أوكرانيا.