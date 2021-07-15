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مقاتلات روسية تبعد قاذفات أمريكية عن حدود روسيا

15 - يوليو - 2021
طائرتان حربيتان

طائرتان حربيتان

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قال مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي، إن 4 مقاتلات من طراز “ميغ-31” و”سو-35″، رافقت ثلاث قاذفات استراتيجية أمريكية من طراز B-52H، عند اقترابها من حدود روسيا فوق بحر بيرينغ.

وأضاف المركز، في بيانه: “لم تسمح المقاتلات، بحدوث أي انتهاك لحدود الدولة الروسية”.

ذكر البيان، أنه بعد انعطاف الطائرات الأمريكية وابتعادها عن الحدود، هبطت المقاتلات الروسية بأمان في قواعدها.

كما شدد البيان، على أن المقاتلات الروسية نفذت مهمتها، بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية.

ونوه المركز، بأن نشاط طائرات الاستطلاع والطائرات المسيرة الأجنبية، ازداد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، بالقرب من الحدود الروسية.

من جانبها، دعت وزارة الدفاع الروسية مرارا، الدول الغربية إلى التخلي عن مثل هذه الأعمال، لكن هذه الدول لم تظهر أي رد فعل على ذلك.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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