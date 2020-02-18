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مقاتلات روسية تنفذ 150 غارة على مناطق في حلب

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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن المقاتلات الحربية الروسية، نفذت نحو 150 غارة جوية قصفت خلالها مواقع عديدة في مناطق خفض التصعيد بريف حلب السورية.

وأوضح أن الطائرات الحربية الروسية قصفت مدينة دارة عزة ومحيطها في ريف حلب الغربي واستهدفت مناطق في كفرنبل الرامي وبسنقول ومدينة أريحا وتقاد والأتارب وكفرعمة وجبل الشيخ بركات ومحيط دارة عزة وطريق دارة عزة – ترمانين الرابط بين عفرين وإدلب، وأرحاب وكفرنوران.

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على الجانب الآخر، قال المرصد إن الفصائل الموالية لتركيا نفذت قصفا صاروخيا على قرى تل مضيق وتل جيجان وحليصة وبينه، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية على مناطق قرى مرعناز ومالكية وكفر أنطون وكفرنايا وشيخ هلال ومطحنة فيصل وشوارغة، الواقعة ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات..

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