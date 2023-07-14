مقاتلو فاغنر يبدؤون مهامهم بتدريب الجنود في روسيا البيضاء

قالت وزارة الدفاع في روسيا البيضاء (الجمعة 14-7-2023) إن مقاتلين من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يدربون جنودا في البلاد.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو يظهر مقاتلي فاغنر يدربون جنودا من روسيا البيضاء في منطقة عسكرية بالقرب من بلدة أسيبوفيتشي التي تبعد نحو 90 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة مينسك.

وقالت الوزارة “مقاتلو فاغنر يقومون بمهام كمدربين في عدد من التخصصات العسكرية”.

وساعد رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو في التوسط لإبرام اتفاق لإنهاء تمرد مسلح قصير الأجل شنته مجموعة فاغنر يومي 23 و24 يونيو حزيران عندما سيطرت المجموعة على مدينة روستوف بجنوب روسيا، وتحركت المجموعة باتجاه موسكو وأسقطت عددا من طائرات الهليكوبتر العسكرية وقتلت طياريها.

وبموجب الاتفاق، أمر يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر مرتزقته بالتراجع ووافق على الانتقال إلى روسيا البيضاء مقابل أن تسقط روسيا تهم التمرد.

ولم يظهر بريغوجين علانية منذ مغادرة مدينة روستوف في 24 يونيو حزيران.