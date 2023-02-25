مقاتلو فاغنر يسيطرون على قرية أوكرانية قرب باخموت

قال يفجيني بريجوزين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة (السبت 25-2-2023) إن مقاتليه سيطروا على قرية ياهيدني الواقعة مباشرة شمالي باخموت في شرق أوكرانيا.

ولم يتسن لرويترز التأكد بشكل مستقل مما أعلنه بريجوزين في رسالة صوتية قصيرة.

وقال بريجوزين في المقطع “في الساعة 19:00 يوم 25 فبراير، حققت وحدات العاصفة التابعة لشركة فاغنر العسكرية الخاصة السيطرة الكاملة على منطقة ياجودنوي (ياهيدني) شمالي باخموت”.

وكان قد قال أمس إن مقاتلي فاغنر سيطروا على بيرخيفكا، وهي قرية أخرى في ضواحي باخموت.

وشهد الصراع المستمر منذ أشهر من أجل السيطرة على باخموت بعضا من أكثر المعارك دموية واستنزافا خلال الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ قبل عام. وتكبدت وحدات فاغنر المؤلفة من مرتزقة خسائر فادحة، مما دفع بريجوزين للشكوى من أن مؤسسة الدفاع الروسية لم تقر بشكل كاف بمساهمات المجموعة.

حتى أنه اتهم الأسبوع الماضي كبار ضباط الجيش بالخيانة بسبب عدم تزويد رجاله بالذخيرة الكافية، لكنه قال لاحقا إن الوضع تمت معالجته.