مقاضاة شركتي "دلتا" و"يونايتد" الأمريكيتين للطيران.. والسبب؟

رفع ركاب دعاوى قضائية ضد شركتي دلتا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز الأمريكيتين للطيران، اليوم الثلاثاء، بسبب دفعهم أموالا إضافية للجلوس في مقاعد بجوار النوافذ، ليجدوا أنفسهم جالسين بجانب جدار مصمت.

وتطالب الدعاوى الجماعية المرفوعة ضد شركة يونايتد في محكمة سان فرانسيسكو الاتحادية وضد شركة دلتا في المحكمة الاتحادية في بروكلين بنيويورك، بتعويضات بملايين الدولارات لأكثر من مليون مسافر في كل من الشركتين.

وتقول الدعاوى إن بعض طائرات بوينج 737 وبوينج 757 وإيرباص إيه321 بها مقاعد يفترض أنها تجاور النوافذ، ولكنها ليس كذلك في الواقع بسبب وضع مجاري الهواء الخاصة بأجهزة التكييف أو الأنابيب التي تمتد داخلها أسلاك الكهرباء أو لأسباب أخرى.

وقال الركاب إن شركتي دلتا ويونايتد لا توضحان ذلك أثناء عملية الحجز، على عكس الشركات المنافسة مثل ألاسكا إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز، رغم أنهما قد تحصلان على عشرات أو أحيانا مئات الدولارات مقابل حجز تلك المقاعد.

وتقول الدعاوى القضائية إن الناس يشترون تذاكر لمقاعد بجانب النوافذ لعدة أسباب مثل تهدئة الخوف من الطيران أو دوار الحركة، أو ليجد الأطفال ما يشغلهم، أو للحصول على إضاءة إضافية أو للاستمتاع بمشاهدة العالم يمر من خلالها.

يقع مقر دلتا في أتلانتا بينما تتخذ يونايتد من شيكاجو مقرا. ولم ترد أي منهما حتى الآن على طلبات التعليق.