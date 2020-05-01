مقاطعة في كاليفوريا تتحدى أوامر حاكم رغم إجراءات فيروس كورونا

سمحت مقاطعة زراعية في كاليفورنيا للنشاطات غير الأساسية بفتح أبوابها وبارتياد المطاعم، الجمعة، لتصبح أول مقاطعة تتحدى أوامر حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم بحظر مثل تلك الإجراءات خلال تفشي جائحة كورونا.

وقالت نائبة مدير خدمات الطوارئ في مقاطعة مودوك هيذر هادويك إن “المقاطعة تتحرك قدما في تنفيذ خطة إعادة الفتح”.

وأضافت أن المقاطعة التي يقطنها نحو تسعة آلاف نسمة في الركن الشمالي الشرقي من الولاية والمتاخم لحدود ولاية أوريغون لم تسجل أي حالات إصابة بـ”كوفيد- 19″.

وأكدت هادويك أن المقاطعة لم يردها أي تصريحات من الحاكم بشأن خطة استئناف النشاطات، لكنها رأت أن ذلك يتوافق مع مؤشرات الحاكم نيوسوم لاستئناف النشاط.

وشددت هادويك على أننا “نستخدم إرشاداته في تلك الخطط وليس لدينا حالات”. ورأت أن سكاننا سيمضون قدماً بنا أو من دوننا.

وقالت، “نحتاج حقا لوضع توجيهات لهم كي يتمكنوا من فعل ذلك بأسلم طرق ممكنة”.

وفي مطعم “كانتري هيرث رستورانت آند بيكري” في بلدة كاردفيل الصغيرة، دخل ثلاثة مواطنين لتناول الإفطار، بحسب مالكة المطعم جانيت إيرين. وأضافت إيرين أن عملائها المعتادين كانوا متعاونين للغاية. ولا تزال إيرين قلقة لأن المقاطعة لم تحصل على موافقة حاكم الولاية بعد.