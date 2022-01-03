مقاطعة كندية تغلق المدارس والمطاعم والصالات الرياضية

أعلن رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو أكثر مقاطعات كندا اكتظاظا بالسكان إغلاق كافة المدارس والتحول إلى التعليم عن بعد بسبب الزيادة القياسية في إصابات كورونا.

وأعلن رئيس الوزراء دوغ فورد أيضا عن إغلاق كل المطاعم وصالات الألعاب الرياضية ودور السينما، وقال: “أعلم أن التعليم الإلكتروني ليس مثاليا.. الحقيقة أن أوميكرون ينتشر كالنار في الهشيم”.

وتشهد أونتاريو زيادات قاسية في الإصابات الجديدة ما أثار المخاوف بشأن قدرة المستشفيات الاستيعابية.

وقد تم تأجيل إعادة فتح المدارس حتى السابع عشر من يناير على أقرب تقدير، بعد أن كانت الحكومة قد أعلنت الأسبوع الماضي أن المدارس سوف تفتح أبوابها أمام الطلاب الأربعاء المقبل.

وكانت المدارس قد أغلقت أبوابها أمام التعلم المباشر في نيسان الماضي بسبب تسجيل أعداد إصابات قياسية بمتحور “دلتا”، كما أبلغت المستشفيات بتعليق إجراء كل العمليات الجراحية والإجراءات الطبية غير العاجلة، للحفاظ على أقسام الرعاية الحرجة.

وقال الدكتور أندرو موريس أستاذ الأمراض المعدية في جامعة تورنتو، والمدير الطبي لبرنامج الإشراف على مضادات الميكروبات في شبكة جامعة سيناء الصحية: “لم يكن أمامهم خيار آخر.. الأمر كان سيتسم بالوحشية بشكل أو بآخر.. أرني من لا يواجه هذه الحقائق؟ في أي مكان؟”.