مقاطع فيديو مروعة.. غارات إسرائيلية تهز مواقع حوثية في صنعاء

تداول نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات كشفت مشاهد مروعة للقصف الإسرائيلي الذي طال العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الأحد.

وهزت عدة انفجارات اليوم الأحد العاصمة اليمنية صنعاء.

فيما أكد مصدر أمني إسرائيلي بدء تنفيذ غارات على أهداف للحوثيين، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

كما أوضح المصدر أن موجة الغارات على العاصمة اليمنية جاءت ردا على هجمات الحوثي الصاروخية الأخيرة.

وأشار إلى استهداف محطة للطاقة في صنعاء.

وقال سكان لرويترز إن الضربات استهدفت منطقة قريبة من المجمع الرئاسي وقواعد صواريخ.

بدوره ال‏إعلام إسرائيلي أكد أن الغارات على صنعاء استهدفت أكثر من 50 هدفا، وقال ‌‏الجيش الإسرائيلي في تصريحات “لم تكن هناك اغتيالات مركّزة مطروحة ضمن غاراتنا على الحوثيين”.

ولفتت وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى أن نتنياهو وكاتس أشرفا على الهجوم على صنعاء.

كما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري أن الغارة على القصر الرئاسي رسالة للحوثيين بأن مواقع السلطة صوب أعيننا

يذكر أنه منذ تفجر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023، شن الحوثيون عشرات الهجمات على سفن بحجة دعمها إسرائيل أو توجهها إليها. كما أطلقوا مئات الصواريخ نحو إسرائيل دون تحقيق نتائج كبرى.