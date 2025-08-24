الأحد 1 ربيع الأول 1447 ﻫ - 24 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقاطع فيديو مروعة.. غارات إسرائيلية تهز مواقع حوثية في صنعاء

منذ 8 دقائق
قصف إسرائيلي على صنعاء

قصف إسرائيلي على صنعاء

A A A
طباعة المقال

تداول نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات كشفت مشاهد مروعة للقصف الإسرائيلي الذي طال العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الأحد.

 

وهزت عدة انفجارات اليوم الأحد العاصمة اليمنية صنعاء.

فيما أكد مصدر أمني إسرائيلي بدء تنفيذ غارات على أهداف للحوثيين، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

كما أوضح المصدر أن موجة الغارات على العاصمة اليمنية جاءت ردا على هجمات الحوثي الصاروخية الأخيرة.

وأشار إلى استهداف محطة للطاقة في صنعاء.

 

وقال سكان لرويترز إن الضربات استهدفت منطقة قريبة من المجمع الرئاسي وقواعد صواريخ.

بدوره ال‏إعلام إسرائيلي أكد أن الغارات على صنعاء استهدفت أكثر من 50 هدفا، وقال ‌‏الجيش الإسرائيلي في تصريحات “لم تكن هناك اغتيالات مركّزة مطروحة ضمن غاراتنا على الحوثيين”.

ولفتت وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى أن نتنياهو وكاتس أشرفا على الهجوم على صنعاء.

كما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري أن الغارة على القصر الرئاسي رسالة للحوثيين بأن مواقع السلطة صوب أعيننا

يذكر أنه منذ تفجر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023، شن الحوثيون عشرات الهجمات على سفن بحجة دعمها إسرائيل أو توجهها إليها. كما أطلقوا مئات الصواريخ نحو إسرائيل دون تحقيق نتائج كبرى.

    المزيد من أخبار العالم

    الجيش الأوكراني
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    الجيش الأوكراني: استهدفنا مصفاة سيزران النفطية الروسية خلال الليل
    أسرى حرب أوكرانيون سابقون يصلون بعد عملية تبادل أسرى مع روسيا، وسط الهجوم الروسي على أوكرانيا، في مكان غير معلوم في أوكرانيا، 6 مايو/أيار 2025. رويترز
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بوساطة من الإمارات.. موسكو وكييف تتبادلان 146 أسيراً في عملية جديدة
    الحوثيون. رويترز
    الموساد يضع قائمة أهداف حوثية لضرب القدرات العسكرية في اليمن

    الأكثر قراءة

    رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع
    احتضان وطني لسلام... وتوقيف إبن نائب سابق في "الحزب"
    علم لبنان
    حزب الله أبلغ موفدى عون رفضه تسليم السلاح.. والتصعيد قادم!
    الشيخ بهاء رفيق الحريري
    بهاء الحريري يشكر توم فليتشر على كلماته الصادقة.. ويطالب بتحرّك دولي عاجل