مقاومة شعبية.. فيديوهات توثق تصدي الأوكرانيون للآليات الروسية بأجسادهم

يحاول الأوكرانيون الدفاع عن مدنهم وقراهم من الغزو الروسي بشتى الوسائل الممكنة حتى لو بأجسادهم.

أظهرت لقطات مقاطع فيديو مشاهد جديدة تبين مدى المقاومة الشديدة للأوكرانيين في مواجهة القوات الروسية الغازية لبلادهم.

ويظهر مقطع فيديو مجموعة من الأشخاص يركضون خلف عربة زادت من سرعتها عندما حاولوا إيقافها، وفق المقطع الذي نشره المعارض البيلاروسي، فرانك فياتشورك.

All around Ukraine, people are stopping Russian vehicles and tanks with their bare hands. pic.twitter.com/bHqtz0fSsP — Franak Viačorka (@franakviacorka) March 1, 2022

ويسمع في مقطع آخر مجموعة من الأشخاص وهم يغنون النشيد الوطني، بعد أن تمكنوا من إيقاف قافلة من المدرعات والدبابات في منطقة تشيرنيهيف، وفق التعليق المرفق بالفيديو:

Ukrainians are singing the Ukrainian anthem while stopping the convoy of Russian equipment in the Chernihiv region. I can stop admiring the resilience of these people. pic.twitter.com/NIrRCQVRFW — Franak Viačorka (@franakviacorka) March 1, 2022

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الخميس الماضي، نشرت مقاطع تظهر المقاومة الشديدة للأوكرانيين في وجه القوات الروسية التي قال البنتاغون إنها لم تحقق أهدافها من العملية.

ومع استمرار الغزو، يتسابق الأوكرانيون للانضمام إلى المقاومة الشعبية التي تُعرف باسم “قوات الدفاع عن أرض أوكرانيا”.

وأعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أن أكثر من نصف مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ الخميس الماضي، وقد فر أكثر من نصفهم إلى بولندا.