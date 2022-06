مقاومة شعبية.. فيديوهات توثق تصدي الأوكرانيون للآليات الروسية بأجسادهم

يحاول الأوكرانيون الدفاع عن مدنهم وقراهم من الغزو الروسي بشتى الوسائل الممكنة حتى لو بأجسادهم.

أظهرت لقطات مقاطع فيديو مشاهد جديدة تبين مدى المقاومة الشديدة للأوكرانيين في مواجهة القوات الروسية الغازية لبلادهم.

ويظهر مقطع فيديو مجموعة من الأشخاص يركضون خلف عربة زادت من سرعتها عندما حاولوا إيقافها، وفق المقطع الذي نشره المعارض البيلاروسي، فرانك فياتشورك.

All around Ukraine, people are stopping Russian vehicles and tanks with their bare hands. pic.twitter.com/bHqtz0fSsP

ويسمع في مقطع آخر مجموعة من الأشخاص وهم يغنون النشيد الوطني، بعد أن تمكنوا من إيقاف قافلة من المدرعات والدبابات في منطقة تشيرنيهيف، وفق التعليق المرفق بالفيديو:

Ukrainians are singing the Ukrainian anthem while stopping the convoy of Russian equipment in the Chernihiv region. I can stop admiring the resilience of these people. pic.twitter.com/NIrRCQVRFW

— Franak Viačorka (@franakviacorka) March 1, 2022